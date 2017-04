El equipo petrolero a cargo de Osvaldo Barraza jugará el próximo domingo los minutos restantes que quedaron pendientes frente Atlético Regina por la 2° fecha de la Liga Deportiva Confluencia, temporada Apertura 2017.

Cabe destacar que la liga Confluencia disputará la séptima (7°) fecha de lo que lleva del campeonato por lo tanto la UDC quedaría libre pero la comisión directiva de liga decidió que se jugasen dos tiempos de 36 minutos luego de suspenderse el encuentro entre “La Depo” y Regina cuando una fuerte lluvia azoto la ciudad de Catriel. (At. Regina ganaba por 1 a 0 cuando se suspendió el encuentro a los 18 minutos del PT).

El partido se llevará a cabo el próximo domingo 30 de Abril en las instalaciones de la Unión Deportiva Catriel a partir de las 16hs.

TORNEO APERTURA 2017.

7ma fecha:

DEPORTIVO ROCA Vs. UNIÓN A. PROGRESISTA.

Viernes 28 de abril de 2017.

Hora: 21.00.

Tercera: 19.00.

Árbitro: A definir.

Cancha: Luis Maiolino.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

LA AMISTAD Vs. CÍRCULO ITALIANO.

Domingo 30 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: A designar.

Cancha: Predio La Amistad.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

CIPOLLETTI Vs. DEPORTIVO HUERGO.

Domingo 30 de abril de 2017.

Hora:16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: A definir.

Cancha: Visera de cemento

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

CHICHINALES Vs. SA MARTÍN.

Domingo30 de abriCIMAC l de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: A definir.

Cancha: Chichinales.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

ALTO VALLE Vs. DEPORTIVO MAINQUÉ.

Domingo 30 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: A definir.

Cancha: El Rayador.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

25 DE MAYO Vs. FERNÁNDEZ ORO.

Domingo 30 de abril de 2017. –

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: A definir.

Cancha: 25 de Mayo

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

CIMAC Vs. ARGENTINOS DEL NORTE.

Domingo 30 de abril de 2017.

Hora: 16.00.

Tercera: 14.00.

Árbitro: A definir.

Cancha: Zit Formiga.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

LIBRE: CATRIEL.

Pendiente 2da fecha:

0 CATRIEL Vs. ATLÉTICO REGINA 1. Suspendido a los 18 PT por lluvia.

Domingo 30 de abril de 2017. Se jugarán dos tiempos de 36 minutos. El partido comenzó a jugarse el viernes 24 de marzo 2017. y debió suspenderse por la lluvia caída en el estadio local-

Tercera: 1-1.

Árbitro: Clemente Vázquez.

Cancha: Unión Deportiva Catriel.

Valor de la General $ 60. Damas y jubilados $ 50. Menores y credenciales $25.

