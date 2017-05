Después de las quejas del intendente de Puelén, Carlos Llanos, de que el gobernador Carlos Verna no lo recibe en audiencia, el Gobierno Provincial difundió que le transfirió a esa localidad 35 millones de pesos.

La coordinadora General de Regularización de Tierras de la Secretaría de Asuntos Municipales, Valeria Losada, informó este viernes a las autoridades de la Municipalidad de Puelén y por su intermedio a los vecinos sobre los aportes económicos, materiales y en obras que el Gobierno Provincial destinó a la localidad en lo que va de la gestión de Carlos Verna.

“La presencia de la funcionaria fue necesaria luego de que en los últimos días el intendente Carlos Llanos amenazara con renunciar a su cargo debido a que supuestamente no recibió respuestas a sus pedidos y a que Verna no lo recibió en su despacho”, informó el Gobierno a través de un comunicado de prensa.

Losada desmintió al funcionario con un detallado informe que elevó al vice Daniel Ainó, que reemplaza por estos días a Llanos, quien está de vacaciones. “Le informamos que desde el inicio de la gestión hasta la actualidad a Puelén se le remitieron 35 millones de pesos”, dijo.

Sobre esos fondos, Ainó admitió que en el Concejo Deliberante no existen informes, pese a que la ley exige que los mismos se brinden -o se soliciten- oportunamente.

“Entre regalías y coparticipación se destinaron 16 millones de pesos, más otros 3 que llegaron desde áreas como Desarrollo Social, el Ministerio de Producción y el de Salud”, detalló Losada, y puntualizó que “corroboramos que desde la Subsecretaría de Deportes llegó apoyo en tiempo y forma ante todas las notas que pidió para realizar eventos deportivos”.

Recordó que en 2016 se le asignó a la Municipalidad una ambulancia “totalmente equipada para atender el radio urbano y los caminos vecinales de la zona, algo que sabemos que no es fácil porque es un radio muy grande. Por otro lado, Puelén cuenta con una médica permanente, algo que no todos los pueblos tienen”. Además desde el Ministerio de Seguridad enviaron una camioneta para el personal policial.

A estos aportes se le deben sumar las remodelaciones que se llevan a cabo en la Escuela 157 por más de 11 millones de pesos y las gestiones y ejecución del Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales (PREMER) que darán energía a 250 productores de la zona, detallaron.

“Pese a sus quejas mediáticas, Llanos no hizo uso de las líneas de crédito del Ministerio de Desarrollo Territorial que están disponibles para microemprendedores de las diferentes localidades –los intendentes deben acercar las propuestas-, no asistió a la entrega de la ambulancia ni a la presentación de los créditos que el Banco de La Pampa puso a disposición de las municipalidades para que puedan comprar bienes registrables o financiar proyectos a tasa subsidiada y devolverlos en un plazo de 5 a 10 años”, se quejaron desde el Gobierno Provincial.

Losada también desmintió que Verna no lo haya recibido. “El Gobernador sí se reunió con él, y es más, le propuso a través del Ejecutivo establecer un criadero de truchas en la localidad. Incluso estaba el circuito de comercialización previsto. Y Llanos le dijo que no estaba interesado… Ahora, cuando se lanzó la línea de créditos del Banco de La Pampa el Gobernador lo estuvo esperando para tener una audiencia y tampoco fue…”, aseguró.

“Pese a esta falta de interés, desde la Secretaría de Asuntos Municipales insistieron en invitar a Llanos a una nueva reunión con Verna, aunque otra vez se toparon con una negativa”, explicaron. “Nos dijo que no, que iba a resolver la cuestión ante su gente. Por eso el Gobernador me pidió que me presentara y le informe a los habitantes de la gestión que se hace en beneficio del pueblo aun cuando el intendente dijo que ‘no’ a alternativas que hubieran sido beneficiosas para todos ellos”, dijo Losada.

La coordinadora recordó que “trabajadores de la Secretaría estuvieron recientemente en el pueblo ante hechos que pusieron en peligro los intereses de habitantes de la zona, como el intento de asentamientos de pobladores de Neuquen que se solucionó con el trabajo en conjunto de representantes del Gobierno Provincial, el Municipal y la Policía”.

“Sin ir más lejos, hace semanas, la misma Losada debió intervenir, como parte de una Comisión creada por Verna, para solucionar un conflicto por terrenos que derivó en la toma de la Municipalidad”, insistieron. “Destrabamos el conflicto y logramos que la gente se retirara. Incluso el Gobierno Provincial abrió el camino necesario a través de las máquinas de Vialidad Provincial y ahora se transfirieron los fondos para que se compre el alambrado perimetral”, completó Losada.

“Puelén tiene que saberlo”, remarcó la abogada: “Verna gobierna y con gestión demuestra”, concluyó



Fuente: (El diario de La Pampa)