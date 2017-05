Laura Di Marco es una periodista consagrada como exitosa long seller con libros sobre La Cámpora o con la biografía de Cristina Kirchner. Ahora está presentando su cuarto trabajo: Macri, la historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder.

La publicación de Editoral Sudamericana “no es la historia del Presidente; es una especie de quién es quién en el entorno del magistrado”, dijo en InfobaeTV. “No es una biografía. Es contar quién está detrás de este proyecto”, explicó.

El libro es producto de un largo trabajo de investigación que incluye cuatro entrevistas cara a cara con Mauricio Macri. ¿Quién es verdaderamente este hombre? “Alguien de su entorno lo compara con esos autos que no son lujosos, vistosos, pero que son nobles para viajar. Es un buen auto, que va a gran velocidad pero no luce. Macri no luce. Pero le puede salir bien”, definió la autora.

En la entrevista, Di Marco cuenta que el Presidente le dijo que Cristina Kirchner le resultó “una psicópata”, que está enojado con Elisa Carrió y que Juliana Awada es su “reparación personal”. Además, la periodista calificó a Marcos Peña como el más kirchnerista del Gobierno y rescata la figura de Jaime Durán Barba.

Algunas definiciones de la autora:

– Marcos Peña es el más kirchnerista de todos. Detesta a los periodistas. Los odia. A los radicales también. Es muy fanático. En la intimidad dice: “A mí me toca el rol de fanático”.

– El jefe de Gabinete tiene un método de conducción que da miedo. Mete miedo para adentro. Si discrepás, te esmerila de una manera muy sutil. Sabe cómo entrarle a Macri.

– Cuando Alfonso Prat-Gay se corta y no le da bolilla a Marcos Peña, no iba a las reuniones de él, el jefe de gabinete lo empieza a esmerilar. Peña le decía a Macri: “Qué ego tiene Alfonso. Se cree más que vos”. Y eso determinó su salida.

– Marcos Peña es la persona que más lo hace cambiar de opinión al Presidente. Lo reconoce él mismo.

– Macri entra al Colegio Newman siendo el hijo de un “tanito” rico. Un modo medio grasa para la élite. En esa escuela, los Prat-Gay eran la oligarquía que les hacía bullying a los nuevos ricos. Macri padeció mucho eso.

– El Presidente dice que María Eugenia Vidal sabe manejar mucho mejor las emociones que Gabriela Michetti.

– Jaime Durán Barba ve cosas novedosas. Es muy inteligente. Macri es un 80% a la hechura de Durán Barba.

– El consultor ecuatoriano fue quien lo convenció a Macri para que no haga la alianza con Sergio Massa. Le dijo: “No sólo no tenemos que ir con él. Si vamos, perdemos”.

– El Presidente dice que está enojado con Carrió. Lo enoja que lo ataque a su amigo (Daniel) Angelici o que ataque a (Ricardo) Lorenzetti.

– Macri dice que Carrió está atacando la gobernabilidad del país con la crítica al presidente de la Corte. Asegura que nadie está de acuerdo con ella.

– Para el jefe de Estado, Carrió no mide el daño que hace con sus denuncias. Asegura que con las denuncias que no tienen sustento se devalúa.

– Juliana Awada es una enorme reparación personal para Mauricio Macri. Lo atiende, lo cuida, lo mima. Es una reparación comparado con las dos mujeres que tuvo antes, Ivonne Bordeu (se parece a su mamá, que representa la derecha argentina) e Isabel Menditegui (en la intimidad le dicen la Ivana Trump argentina).

– Sobre Cristina Kirchner Macri me dijo que vio fotos y “era linda de joven”; pero enseguida agregó: “Lástima esa maldad”.

– La última charla que tuvo Macri con Cristina fue por teléfono el sábado antes de asumir. Él cuenta que estaba en el baño cuando ella lo llamó. Dice que quedó tan mal por el maltrato que recibió que tuvo que tomar algo para relajarse. Cristina le dijo que él no entendía nada, que era ingeniero que (el día del cambio de mandos) él quería hacer una fiestita con sus amigos de Barrio Parque. Macri me dijo textualmente: “Cristina es una psicópata”.