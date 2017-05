(C25N) Se llevó a cabo el acto de entrega de atributos a efectivos de la Unidad 9na de Catriel recientemente ascendidos. (Más fotos en facebook)

Participaron del acto el intendente municipal Carlos Johnston, el Director General de Prevención, Seguridad y Orden Público Crio. Mayor Antonio Mandagaray, Jefe de la Unidad Regional 5ta. Crio. Mayo Jorge Carrizo, Jefe Unidad 9na. Erik Henríquez, Legisladora Provincial Viviana Germanier, La secretaria de gobierno Elizabeth Cofré, la Jueza de Paz local Georgina Garro y demás funcionarios.



“ A los efectos de satisfacer las necesidades orgánicas de la institución, de conformidad a las prescripciones legales vigentes, la Jefatura de Policía de Río Negro, realiza un exhaustivo estudio y análisis de todo el personal policial en condiciones de ser tratados por la juntas de calificaciones policiales, con la finalidad de otorgar ascensos al grado inmediato superior en los casos que corresponda. De esta manera se corona el esfuerzo y dedicación de todos aquellos hombres y mujeres policías, que han cumplimentado el requisito básico para ser considerados en las futuras promociones de ascenso, pero fundamentalmente, consolidaron conceptos y adquirieron herramientas Teórico-Prácticas a través de la capacitación jerárquica que beneficiará su labor profesional”.



Efectivos que fueron promovidos al grado superior inmediato:



– Juan Carlos Asaroff al grado de Sub Comisario

– Eduardo Troncoso al grado Suboficial Mayor

– Alberto Chazarreta al grado Sargento Ayudante

– Mario Alberto Alonso al grado de Sargento

– Carlos Enrique Suarzo al grado de Cabo Primero

– Ricardo Martín Lobos al grado de Cabo Primero

– Nadia Riquelme al grado de Cabo

– Rafael Barriga al grado de cabo

– Alberto Ariel Martínez al grado de Cabo

– Oscar Ariel Retamales al grado de Cabo

– Valeria Lezcano al grado de Cabo

– Alejandro Zigarán al grado de Cabo





El intendente Carlos Johnston destacó la labor policial y resaltó lo hecho por su gobierno en materia de seguridad.



“Quiero sobre todas las cosas destacar la labor cotidiana que hacen todos ustedes para la seguridad de nuestra ciudad”.



“Me pone muy contento una información que me dio el Comisario. Erik Henriquez, que las estadísticas en los diversos tipos de delitos de la ciudad de Catriel han disminuido, y eso se debe al trabajo realizado por ustedes realizado desde la más baja jerarquía a la más superior”.



“Quiero decirles que todo este tiempo tanto la policía como el gobierno provincial y local hemos aunado esfuerzo para tener una mejor seguridad en Catriel”.



“Hoy, no es casualidad que haya bajado el delito en la ciudad, es una causalidad de varias cosas que hemos llevado adelante en forma conjunta, por nombrar alguna, el CAP (Centro de Atención Policial), la comisaría de La Familia, y ahora la última novedad, la instalación de un monitoreo de 20 cámaras de seguridad dispuestas en diferentes lugares estratégicos, trabajo que se ha hecho en conjunto con el gobierno local, la policía provincial, local y Altec (Empresa que presta el servicio).



“Como intendente agradezco a ustedes por su gran labor cotidiana, defendiéndonos y brindándonos la seguridad que nos merecemos”. Finalizó el intendente.



Por su parte el Comisario Mayor Antonio Mandagaray agradeció a los uniformados resaltando la labor que realizan día a día por la seguridad en la provincia. Destacó el rol que juega la familia en cada uno de los uniformados ya que son la compañía que necesitan cuando regresan de la dura tarea que deben desempeñar.