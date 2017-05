Catriel – La 3° fecha del super enduro ATER desembarca este 6 y 7 de mayo en la ciudad, el apasionante circo de motos y cuatris de la zona se prepara para disputar la competencia en el circuito “la cantera”. Para esta edición se espera un recorrido muy técnico tanto para las diferentes categorías.

Horacio “turco” Nader uno de los referentes del enduro en la localidad indicó que hace dos semanas que se trabaja en la re-diagramación del circuito, porque en el último tiempo la lluvia lo rompió bastante.

Este nuevo campeonato ATER, que a partir del año pasado se puso más fuerte en la cantidad de participantes y la afluencia de público a la carreras, se trata de el super enduro con competencias muchas más cortas, de 15 o 18 minutos. Engloba muchas categorías principiantes de motos y cuatris.



Nader en diálogo con Radio Alas expresó que “arrancó muy bien porque casi toda la zona esta muy abandonada en cuanto a los cuatris, es importante para la zona, no se va muy lejos, en 2016 se fue a Chos Malal y Picún Leufú, todo este año será cerca de la zona y es muy probable que en 2017 venga dos veces a Catriel”.

“El lugar de la carrera es ‘la cantera de fuentes’, como el año pasado la competencia de APE, este año no va a ser tan largo, en la cantera habrá super prime, la vuelta será de 18 minutos aproximadamente”.

COMPETENCIA

– Sábado: inscripción hasta las 16 hs que se va a poder girar.

– Domingo: de 8 hs a 9 hs inscripciones con una vuelta de reconocimiento.

* 9,30 hs larga la primer categoría, y así hasta las 13,30 hs que es la última categoría de motos y cuatri.

* 14 hs a 16 hs entrega de premios

La fiscalización de la 3° fecha del campeonato la realizara ATER, un grupo nuevo de enduristas.

Para presencia de público se comunica que no va habrá costo de entrada, y si un excelente servicio de cantina.

Para concluir Horacio Nader realizó un “agradecimiento especial a la Secretaría de Planificación y Desarrollo y la Dirección de Deportes que brindaron todo el apoyo para poder realizar la actividad”.