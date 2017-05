El líder del sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, anunció que se levantó el bloqueo a los yacimientos de YPF en Rincón de los Sauces. La medida quedó sin efecto luego de que el gremio alcanzara un acuerdo para resolver la situación de un grupo de trabajadores que estaban desocupados desde que fueron despedidos de sus puestos por la empresa OPS.

El conflicto hizo peligrar la provisión de combustibles en 14 provincias, ya que son las que reciben el producto refinado que extrae YPF en el norte neuquino y el sur de Mendoza en los yacimientos que fueron paralizados por el reclamo.

Pereyra anunció el final del conflicto en declaraciones entregadas a LU5 luego de finalizada una reunión con autoridades de la empresa estatal y de la contratista TSB.

“Hemos acordado que los compañeros que pertenecían a la empresa OPS en el sector movimiento de suelo, que son 68 compañeros, serán ingresados por la empresa TSB, que reemplazó a OPS en el contrato con YPF, con las mismas condiciones que tenían antes, con 12 horas de trabajo. La semana que viene o la otra estarán ingresando a trabajar”, dijo el gremialista.

“Con respecto a los compañeros de montaje, que son 126, tres se jubilan y otros se van con retiros voluntarios, por lo que quedaron 119. A 30 de estos compañeros los va a absorber TSB y el resto va a quedar a la espera de ser absorbido por otras empresas que no sea YPF, mientras esto ocurre van a empezar a recibir el plan de reconversión o subsidio Repro, como se le llama. El 22 se paga la primera cuota y antes del 5 de junio se paga el otro mes. Van a recibir sumas que van de 8 a 20 mil pesos por mes por este plan y se acordó con YPF para que ponga la diferencia para llegar a una suma cercana a los 40 mil pesos por mes”, agregó.

Sin embargo, una fuente de YPF le dijo a LM Neuquén que la empresa no asumió ningún compromiso monetario con los despedidos.

Y completó: “El gremio va a seguir manteniendo la asistencia médica y farmacéutica al 100%”.







COMUNICADO DE YPF

YPF informa que el Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén anunció el levantamiento de los bloqueos en Rincón de los Sauces, lo que permitiría comenzar a normalizar las operaciones de la compañía en el norte de Neuquén y sur de Mendoza.

YPF y el sindicato coincidieron finalmente en que el crecimiento sustentable de la industria sobre la base de las inversiones que están llegando a la provincia van a generar nuevas fuentes de trabajo en el sector que resolverán el desempleo coyuntural. Esto incluye a los ex empleados de OPS que fueron indemnizados conforme a la normativa vigente por YPF ante la insolvencia de la contratista, en febrero último.

YPF mantuvo durante todo el conflicto una posición abierta al diálogo pero, en ningún caso, aceptó negociar bajo la presión de los bloqueos. La compañía rechaza esta forma de protesta que pone en riesgo la seguridad física de las personas, el medio ambiente y las instalaciones.

En este caso, los trabajadores del campamento de Rincón de los Sauces tuvieron que ser evacuados en forma segura, al verse encerrados por los bloqueos. También, se afectó la normal provisión de electricidad a comunidades de la zona, como por ejemplo la escuela de Pata Mora. Además, durante estos cinco días, se puso al límite la capacidad de producción de combustibles en la refinería de Lujan de Cuyo con el potencial impacto para el abastecimiento a 14 provincias del país con el consiguiente perjuicio para sus habitantes e industrias. Por último, todo este accionar irresponsable, dejó enormes pérdidas para la compañía y para la provincia de Neuquén.

YPF reafirma su compromiso con la generación de nuevas inversiones, única condición para aumentar la actividad y la creación de nuevos puestos laborales genuinos.