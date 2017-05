El pasado domingo se disputó un nuevo capítulo de la Liga Seniors, como en cada torneo el predio de “El Pozón” fue el escenario ideal para que todos los equipos pongan en juego una vez más la redonda.

La 2° fecha del clásico torneo local, denominado Carlos Rojas dejó como saldo a 3 líderes, mientras que en la tabla de goleadores “Pity” Olguín vuelve a perfilarse como goleador del torneo, aunque aún falta mucho y tendrá sin dudas varios goleadores disputando el título de máximo artillero de la temporada.

Resultados según cronograma de partidos:

1 – Organización Silvero 3 (Pineda Cesar x 3) Vs La Unión 0

2 – Supermercado Las Dos D. 3 (Cardozo Marcos, Bogado Horacio x 2) Vs Barrio Esfuerzo Propio 1 (Heredia Martín).

3 – Barrio Santa Cruz 4 (Cárdenas Violindo, García Jaime, López Darío, Olguín Alfredo) Vs Barrio Carod 1 (González Patricio)

4 – Amukan 2 (Martínez Víctor, Mendoza Guido) Vs Joaquín V. González 1 (Pereyra Cristian)

5 -Transporte Mauricio 1 (Saso Miguel) Vs Automotores Alem 4 (Cerna Luis, Valenzuela Jaime x 2, Valenzuela Jaime)

LIBRE Barrio 400 Viviendas.





TABLA DE POSICIONES:

1 – BARRIO SANTA CRUZ 6 PUNTOS

2 – AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS

3 – SUPERMERCADO LAS DOS D 6 PUNTOS

4 – AMUKAN 4 PUNTOS

5 – ORGANIZACIÓN SILVERO 3 PUNTOS

6 – TRANSPORTES MAURICIO 3 PUNTOS

7 – BARRIO 400 VIVIENDAS 1 PUNTO

8 – BARRIO CAROD 0 PUNTOS

9 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 0 PUNTOS

10 – LA UNIÓN 0 PUNTOS

11 – JOAQUIN V. GONZALEZ 0 PUNTOS



GOLEADORES

1 – ALFREDO PITY OLGUIN BARRIO SANTA CRUZ 4 GOLES.

2 – CESAR PINEDA ORGANIZACIÓN SILVERO 3 GOLES.

3 – GARCIA JAIME BARRIO SANTA CRUZ 3 GOLES



PRÓXIMA FECHA LA 3ra.

Cancha: PUNTO UNIDO (25 de MAYO La Pampa )

1 – 10 00 hs ORGANIZACIÓN SILVERO Vs BARRIO CAROD.

2 – 11 20 hs TRANSPORTES MAURICIO Vs SUPERMERCADO LAS DOS D.

3 – 12 40 hs AUTOMOTORES ALEM Vs AMUKAN.

4 – 14 00 hs BARRIO ESFUERZO PROPIO Vs LA UNIÓN.

5 – 15 20 hs BARRIO SANTA CRUZ Vs BARRIO 400 VIVIENDAS.

LIBRE: JOAQUIN V. GONZALEZ.