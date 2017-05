Catriel (C25N) Las dos primeras reuniones de los convencionales dejaron al descubierto que no piensan fijarse en gastos. Algunos ya propusieron que el unicipio alquile un hotel por el gran espaco que necesitan para sesionar, tres empleados por bloque, más asesores, viáticos y hasta un vehiculo a disposición. Si esto se aprueba, la enmienda de la constitución le costará al erario municipal (o sea a todos los vecinos) la módica suma (aproximada) de siete millones de pesos.

“Algunos convencionales tratan de postularse para 2019 o tirar al gobierno de turno” dispararon esta mañana los constituyentes del Movic Marcelo Bustos y Marianela Hanndorf, tras las primeras reuniones de los 15 representantes que tendrán la responsabilidad de reformar la Carta Orgánica.

Con disidencias, ya se habla extraoficialmente de que varios pretenden cobrar sueldo, incluir hasta un secretario y dos colaboradores por bloque. Se propuso además las ‘cómodas’ instalaciones de un hotel de la ciudad para desarrollar las reuniones.



Ya se dieron las primeras sorpresas en torno a los 15 convencionales elegidos el pasado 09 de abril para reformar la constitución de la ciudad, con propuestas que van desde la incorporación de secretarios, colaboradores, asesores, un hotel donde reunirse, entre otros requisitos que lógicamente deberá afrontar los gastos el municipio local.



La convención constituyente está integrada por 6 convencionales del Movic: Adelaida Torres, Marcelo Bustos, Sara del Carmen Sepúlveda, Carlos Galdame, Marianela Hanndorf y Julián Mash, por el Partido Justicialista 4 convencionales: Mauro González, Alejandra Bobadilla, Emanuel Deus, Stella Rodríguez, el Partido Socialista 2 convencionales: Daniel Delgado y Gisela Álvarez, la UCR 2 convencionales: Omar Simionato, Elmás Zarzur, y el CCARI un convencional: Javier Suhs.



Marcelos Bustos y Marianela Hanndorf, hablaron esta mañana con radio Alas y se mostraron asombrados por todo lo que se ha venido llevando a cabo en las primeras reuniones de los convencionales, “nos ha sorprendido sobremanera por la estructura que se va dando dentro de lo que es la convención” indicaron.



“Nosotros sostenemos que la campaña terminó, nos tenemos que poner a trabajar, hay que dejar de lado las cuestiones políticas, por lo que la gente nos eligió que es reformar la constitución”.



“Primero vamos a trabajar todos sobre lo mismo, pero comenzamos a ver diferentes actitudes de algunos convencionales.

Tratar de postularse para 2019 o tirar al gobierno de turno”.





GASTOS



Desde el Movic se mantiene la postura de que los cargos en la convención sean ad honorem, aunque todavía no se ha votado ese tema, por lo que se viene vislumbrando seguramente va a primar la posición de la mayoría.



Según Bustos, “esto va a generar un gasto importante, si le sumamos el lugar donde se quiere funcionar, todo lo que es el mobiliario, la tecnología, es un gasto importante”.



“No se está teniendo en cuenta que esto sale del erario público, es plata de Catriel y los catrielenses, y la idea de la reforma de la constitución por parte del Movic, es hacer un trabajo serio, a conciencia, y sin generar estos gastos que a nuestro criterio son innecesarios”.



“Es un hecho de que cada bloque va a tener un secretario y dos colaboradores, ni siquiera la legislatura local la tiene

Estamos hablando de 15 personas más, y un maestranza”.



“Seguramente se va a seguir sumando, además de un secretario legislativo y administrativo, se hablaba de la figura de un coordinador, que fue descartada de plano”.



“Hay algunas propuestas que no se están ajustando a lo que se dijo en campaña, hablaban de austeridad, criticaron el manejo de los fondos, y ahora que tienen la oportunidad de decidir sobre los fondos, meten la mano en la bolsa”.





HOTEL



En la primera reunión se decidió por mayoría que la legislatura no podía ser el lugar, se envió una nota al poder ejecutivo municipal y se solicitaba un lugar aparte, pero se establecieron algunas preferencias: un hotel, un lugar acondicionado porque debe tener un lugar público y lugares privados para cada uno de los bloque, también se planteó la posibilidad del edifico del ex Banco Patagonia.





DEFINICIONES



Los convencionales tienen 30 días para ponerse de acuerdo en cuanto a la modalidad de trabajo, reglamento y demás cuestiones primarias.



“Si seguimos como estamos va a ser muy complejo, están muy discutidos estos temas. No quiero aventurar ni emitir juicios de valor sobre el resto de los convencionales, pero hay muchas cuestiones que parecería que se deberían conocer. Parece que no han leído algunas cuestiones básicas” manifestó Marcelo Bustos.





AUTORIDADES



En la próxima reunión (hoy miércoles 19:30 hs), se definirán las autoridades de la convención, desde el oficialismo anticiparon que “vamos a pedir que se voten las autoridades, porque a nuestro entender está sucediendo un debate inorgánico. Esto hace que se retrase todo. Los 15 convencionales van a respetar la voluntad popular, acá el que ganó por 10 puntos es el MoVIC. La presidencia si bien no está estipulado, deberá recaer en nuestro partido concluyó Bustos.