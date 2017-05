La organización social TECHO invita a participar de su onceava Colecta Nacional que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de mayo y reunirá a 9.000 voluntarios y voluntarias que se movilizarán por las calles de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Chaco, Salta y Misiones. En Neuquén y Río Negro, la Colecta se realizará en las ciudades de Neuquén, Plottier, Cutral Có, Plaza Huincul, Cipolletti y General Roca.

La colecta de TECHO tiene como objetivo visibilizar la situación en la que viven más de 3 millones de personas en los asentamientos de Argentina1 y recaudar fondos que permitan seguir trabajando en los programas de desarrollo comunitario, tales como oficios, emprendedores, viviendas de emergencia, apoyo escolar y proyectos de soluciones definitivas para el acceso a los servicios básicos e infraestructura.

“Los asentamientos en el Alto Valle llevan, en promedio, más de 30 años sin respuestas integrales. Aún así, los vecinos y las vecinas se organizan y se movilizan constantemente para reivindicar sus derechos. Levantan sus voces, sin embargo muchas veces no son escuchados”, señaló Mariana Bascuñan, directora general de TECHO en Neuquén y Río Negro.

En la región existen 117 asentamientos informales, donde el 91% no tiene acceso al agua potable, el 100% no posee cloacas y el 81% se encuentra sin conexión formal a la energía eléctrica, según el Relevamiento de Asentamientos Informales que presentó TECHO en diciembre del año pasado. “Buscamos visibilizar la falta de oportunidades a la que se enfrentan millones de vecinos y vecinas todos los días. Queremos ciudades para todos y todas, en donde los asentamientos estén social y urbanamente integrados”, agregó Mariana.

La organización también llevará a cabo una intervención en el Monumento San Martín con el fin de visibilizar la situación en la que viven más de 17.500 familias en los asentamientos del Alto Valle.

Durante toda la semana, se podrá donar desde la página web techo.org.ar/colecta, llamando al 0810-888-83246 y en las alcancías de los voluntarios y voluntarias que serán identificados con las remeras, buzos y pecheras de la organización en las calles durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de mayo.

También se podrá colaborar mediante la donación del vuelto en las cajas de los locales de Easy, Pago Fácil y Frávega de todo el país. La donación de vueltos es de forma directa a TECHO y la suma de todos los redondeos de vuelto son un aporte significativo para la organización.

Además, quienes estén interesados pueden hacerse socios de la sede y colaborar con TECHO mensualmente a través de la página techo.org.ar/socios.

… ACERCA DE TECHO www.techo.org/argentina

TECHO es una organización de la sociedad civil que busca superar la pobreza en asentamientos informales de Latinoamérica, a través de la acción conjunta entre voluntarios y vecinos.

TECHO cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Salta y Misiones.

Con la implementación de un modelo de trabajo enfocado en el desarrollo comunitario, la promoción de la conciencia y acción social y la incidencia en espacios de toma de decisión y de políticas públicas, TECHO busca construir una sociedad justa y sin pobreza.

