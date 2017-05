Continúa la clásica Liga Seniors, con el Torneo Apertura 2017, siendo 25 de Mayo la localidad elegida para la 3° fecha del campeonato.

El próximo domingo 7 de Mayo la liga se traslada a la cancha de Punto Unido de 25 de Mayo, para disputar la tercera fecha del torneo denominado “Carlos Rojas”, los encuentros se van a disputar a partir de las 10hs y son los siguientes:

10 : 00 hs ORGANIZACIÓN SILVERO Vs BARRIO CAROD.

11 : 20 hs TRANSPORTE MAURICIO Vs SUPERMERCADO LAS DOS D.

12 : 40 hs AUTOMOTORES ALEM Vs AMUKAN.

14 : 00 hs BARRIO ESFUERZO PROPIO Vs LA UNIÓN.

15 : 20 hs BARRIO SANTA CRUZ Vs BARRIO 400 VIVIENDAS.

LIBRE: JOAQUIN V. GONZALEZ.

Se espera una gran cantidad de aficionados, ya que los partidos son muy interesantes y el equipo Pampeano Automotores Alem, junto con Barrio Santa Cruz y Supermercado Las Dos D, suman 6 unidades y ocupan las primeras ubicaciones de la general.