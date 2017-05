Comenzó la Liga Confluencia con un adelanto entre Unión y Chichinales desde el viernes en la noche, mientras el resto de los encuentros está pautado para jugarse este domingo.

La Unión Deportiva Catriel intentará salir del pozo negativo que lo acecha desde los últimos partidos donde no llega a sumar de a tres, visitando a San Martín de Cipolletti desde las 14hs para 3° división y 16hs para la primera.

En lo que refiere a la clasificación general San Martín y Argentinos suman 7, liderando el torneo, mientras que La Amistad tiene 6 y visitará a Argentinos, por su parte 25 de Mayo que también suma 6 unidades, quedará libre en esta fecha.

TORNEO APERTURA 2017.

8va fecha:

UNIÓN A. PROGRESITA Vs. CHICHINALES.

Viernes 5 de mayo de 2017.

Hora: 21.00.

ARGENTINOS DEL NORTE Vs. LA AMISTAD.

Domingo 7 de mayo de 2017.

Hora: 15.30.

FERNÁNDEZ ORO Vs. CIPOLLETTI.

Domingo 6 de mayo de 2017.

Hora:16.00.

DEPORTIVO HUERGO Vs. ALTO VALLE.

Domingo 6 de mayo de 2017.

Hora: 16.00.

DEPORTIVO MAINQUÉ Vs. ATLÉTICO REGINA.

Domingo 6 de mayo de 2017.

Hora: 16.00.

PILLMATÚN Vs. CIMAC.

Domingo 6 de mayo de 2017. –

Hora: 16.00.

CÍRCULO ITALANO Vs. DEPORTIVO ROCA.

Domingo 6 de mayo de 2017.

Hora: 16.00.

SAN MARTÍN Vs. CATRIEL.

Domingo 6 de mayo de 2017.

Hora: 16.00.

LIBRE: 25 DE MAYO.