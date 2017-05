La banda local Kaypacha sufrió un acto delictivo, esta vez malvivientes se hicieron con importantes herramientas de trabajo.

Se trata de la sustracción de 3 micrófonos, de un importante valor económico: 1 Sennheiser E835, 1 Shure SM58, 1 Shure SM57. Esto habría ocurrido en la noche del 6 del corriente mes.

FM Alas y C25N pudieron hablar con uno de los integrantes de la banda

“Se llevaron los 3 mejores micrófonos que teníamos, después de hacer una inversión importante. Fueron tironeando cables tal vez enganchándolos con un alambre porque no pudieron acceder de forma total por una de las aberturas. Tenemos que chequear que no se haya roto nada, como la consola”

“Tendremos que ver cómo hacemos para conseguir mientras unos micrófonos prestados para ensayar y realizar presentaciones que ya tenemos pactadas. Los micrófonos tienen un valor de entre 9 mil y 10 mil pesos”

“Quien pueda darnos una mano si saben de alguien que los esté ofreciendo en la calle que nos avisen pro favor o llamen a la comisaria”

Se ruega a la comunidad no comprar estos artículos robados y dar aviso a la comisaría local o comunicarse al 299-59505365