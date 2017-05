El intendente de Puelén, Carlos Llanos, se arrepintió de sus declaraciones y pidió disculpas al Gobernador Carlos Verna, quien lo recibió en su despacho, donde dialogaron sobre diversos temas vinculados con las necesidades del pueblo, acompañado por el Secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, y el subsecretario Rubén Santillán.

El intendente, quien hace unas semanas amenazó con renunciar al cargo si no era atendido por el mandatario, admitió ahora que el encuentro no se produjo antes porque aparecieron necesidades más urgentes -las inundaciones, por ejemplo- en otras localidades.

Más allá de esto, vale recordar que durante la gestión actual Puelén recibió 35 millones de pesos del Gobierno Provincial. “Me queda un poco el cargo de conciencia por las declaraciones, no estuve bien…”, reconoció Llanos, al tiempo que reconoció que “el Gobierno siempre tuvo la disposición de trabajar con Puelén”. Prueba de ello es que de la reunión salieron nuevos compromisos de obras para el pueblo, como la construcción de un Salón de Usos Múltiples.

“El Gobernador me pidió que inicie los trámites de la transferencia de las tierras para poder lanzar la licitación con Obras Públicas”, expresó Llanos. El funcionario municipal también recibió una respuesta positiva para la remodelación de la avenida Belgrano, obra que implica la construcción de cordón cuneta, veredas, asequias y fuentes.

“Tenemos que profundizar algunos detalles para que comiencen a darnos una mano en esto también”, aseguró. También la chance de que en breve se adjudiquen nuevas viviendas para Puelén fue otro de los aspectos tratados en la reunión, que el propio Llanos definió como “muy positiva. Yo le dejé en claro que, aunque yo esté o no en el cargo, para mí Verna es la mejor opción”, cerró.