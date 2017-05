Una vez más, la Escuela Municipal de Tenis de Mesa completó una destacada actuación en torneos de importancia, como lo fueron el Clasificatorio para los Juegos Evita 2017, el Abierto Patagónico y el Provincial de Bariloche, disputados en el Gimnasio Municipal nº 3 de la citada localidad, el fin de semana pasado.

La Escuela de Tenis de Mesa, dependiente de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Catriel, presentó una delegación integrada por 23 jugadores que participaron en diferentes categorías, enfrentando a sus pares de Cipolletti, Viedma, Dina Huapi y Bariloche.

En este marco, Catriel coronó tres campeones provinciales: Manuela Pereyra en sub 11 femenino; Tobías Pereyra en sub 11 masculino; y Jahir Barrios en sub 15 masculino.

Resultados de los deportistas catrielenses:

PROVINCIAL :

Sub 11 damas: Campeona Manuela Pereyra , 3er puesto Camila Lopez

Sub 18 damas: Tercer puesto Jasiel Barrios

Sub 11 caballeros: Campeón Tobías Peryra, Subcampeón: Santiago Serra

Sub 13 caballeros: 3er puesto Tobías Troncoso.

Sub 15 caballeros: Campeón Jahir Barrios, 3° puesto Pedro Villegas



ABIERTO PATAGÓNICO :

Categoría 2da: Subcampeón Francisco Cortez, 3º puesto Manuela Pereyra

Categoría Promocional Menores: Subcampeón Francisco Cortez, 3º puesto Manuela Pereyra

Categoría Dobles Menores : Campeones Tobías Pereyra y Santiago Serra, 3º puesto Britos (Viedma) y Yahir Barrios (Catriel)

CLASIFICATORIO JUEGOS EVITAS 2017

3er puesto y clasificado para los Juegos, Yahir Barrios