El PRO de Río Negro emitió un comunicado en el que expresa su oposición a los procesos reeleccionistas. De esta manera, dejó clara su visión en favor de la “alternancia”, haciéndose eco de una entrevista al vicegobernador quien se mostró favorable a un nuevo período de Alberto Weretilneck al frente de la Casa de Gobierno.

El documento manifiesta:

“Desde nuestro espacio estamos convencidos de que en la República, en las instituciones y en el respeto a la Constitución está el camino para el desarrollo de un país y de una provincia.

La forma de gobierno republicana implica límites para quienes ejercen el poder. Uno de ellos es el de la duración de los períodos durante los cuales se ejercen los cargos públicos. Así lo contempla la Constitución Nacional, abriendo las puertas a una alternancia que es sana para la democracia.

Por eso nos producen una inmensa preocupación las reflexiones del vicegobernador Pedro Pesatti, que muestran a las claras la concepción de la política que tiene su espacio.

Nos preocupa porque el vicegobernador atrasa. A contramano de los tiempos de cambio que corren para la sociedad, Pesatti cree que existen los imprescindibles. Eso es lo que quiere decir cuando afirma que “el avión no llegó al nivel de altura para cambiar de piloto”.

El mesianismo es uno de los pilares del populismo que nuestro espacio rechaza y al que la sociedad le dio la espalda en las elecciones de 2015. Nosotros, al igual que la mayoría de los argentinos, creemos que lo importante no es el piloto sino el rumbo que lleva el avión. Por eso estamos en contra de las reelecciones indefinidas y, como hizo la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, impulsamos su eliminación.

Pesatti evidentemente no piensa como nosotros y no nos sorprende. Hace unos días dijo que su referente era Néstor Kirchner. De esta manera, inscribió a Juntos Somos Río Negro en la línea del fundador de la última era populista de la Argentina.

Quizás el vicegobernador no sepa que indefectiblemente las eras de los imprescindibles terminan mal. Sin ir más lejos, puede mirar lo que está pasando en Venezuela o en Santa Cruz. Por no cambiar de piloto, el avión termina estrellándose.

Nosotros no queremos eso para Río Negro. Encarnamos la voz de una sociedad que pedía a gritos un cambio, que se hartó de 12 años de kirchnerismo. Eso es lo que nos diferencia de Pesatti y de su espacio”.