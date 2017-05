La Casa Rosada difundió la agenda del Presidente Mauricio Macri en Mendoza. No irá al lugar de emplazamiento de la obra de Portezuelo del Viento. Afirma que por cuestiones de seguridad, pero sería una decisión política debido a que está pendiente el laudo presidencial por los reclamos de La Pampa contra esa obra en el COIRCO.



El último sábado, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo anunció que Mauricio Macri llegaría el miércoles a la provincia para realizar diversas actividades en Lavalle y Malargüe. En concreto, el mandatario local anticipó que el presidente visitaría el lugar en el cual está previsto construir el complejo hidroeléctrico de Portezuelo del Viento. Sin embargo, esa opción fue descartada este lunes desde la Casa Rosada, informó el portal Mendoza Online.



“El motivo esgrimido por presidencia es que los fuertes vientos malargüinos ponen en riesgo la seguridad de Macri. Según aducen, viajar en helicóptero hasta ese lugar es peligroso y la agenda del presidente es demasiado intensa como para viajar en otro tipo de vehículo. Pero otras versiones advierten que el presidente prefirió evitar Portezuelo del Viento hasta que no se solucionen los conflictos en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco)”, dice el portal mendocino.



“Lo cierto es que una fotografía del presidente hubiese significado un importante espaldarazo para la concreción de la obra más ansiada por el gobierno provincial. Hasta el momento, solo se han conseguido promesas de apoyo y la inclusión en el presupuesto nacional, pero todavía no hay luz verde para arrancar con la edificación y cada vez son más las dudas que existen al respecto”, analiza Mendoza Online.



“La Pampa inició una intensa campaña contra Portezuelo del Viento. El gobernador Carlos Verna, pide que se convoque a una nueva reunión de los miembros del Coirco. Sostiene que para avanzar con ese proyecto energético es imprescindible que se convoque a una reunión del Consejo de Gobierno de la entidad que integra a las provincias por las que pasa el Río Colorado”.



“La posibilidad de que Macri visitara Portezuelo no fue bien recibida en la vecina provincia, ya que el propio presidente es quien en los próximos días deberá expedirse respecto a la ejecución de esta obra. “En otras palabras, su presencia en el lugar significaría una derrota para las aspiraciones pampeanas”, considera MDZOl.



En ese contexto, este lunes se confirmaron algunos cambios de agenda para la visita presidencial. En lugar de ir a Portezuelo del Viento, se trasladará a la localidad de Bardas Blancas, en Malargüe, para recorrer la zona donde se instalará fibra óptica para la conexión de los vecinos.



Además, también irá a Lavalle para inaugurar una fábrica de Almendras y brindará una conferencia de prensa en el aeropuerto provincial junto al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.