El pasado domingo 7 de mayo se realizó la 3° fecha de la Liga Seniors de Catriel, denominada “Carlos Rojas”, siendo 25 de Mayo la localidad elegida para este capítulo.

La actividad inició desde las primeras horas de la mañana en el predio donde el Depo juega cada fin de semana, dejando los siguientes resultados:

1 – Barrio Carod 0 Vs Organización Silvero 7 (Marcos Fúnez x 3, Víctor Granelli x 2, Marcelo Banacloy, Andrés Pino).

2 – Transporte Mauricio (Ángel Adanto, Néstor Castillo) Vs Supermercado las Dos D. (Abel Martínez, Diego Rivas)

3 – Amukan 1 (Fabián Arias) Vs Automores Alem 0

4 – La Unión 0 Vs Barrio Esfuerzo Propio 0

5 – Barrio 400 Viviendas Vs Barrio Santa Cruz 4 (Alfredo Olguín x 2, Jaime García y Mauricio Ramón Pietrelli)



POSICIONES

1 – BARRIO SANTA CRUZ 9 PUNTOS

2 – AMUKAN 7 PUNTOS

3 – SUPERMERCADO LAS DOS D. 7 PUNTOS

4 – AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS

5 – ORGANIZACIÓN SILVERO 6 PUNTOS

6 – TRANSPORTE MAURICIO 4 PUNTOS

7 – BARRIO 400 VIVIENDAS 1 PUNTO

8 – LA UNIÓN 1 PUNTO

9 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 1 PUNTO

10- BARRIO CAROD 0 PUNTO

11- J.V.GONZALEZ 0 PUNTO



GOLEADORES

ALFREDO PITI OLGUIN BARRIO SANTA CRUZ 6 GOLES.

JAIME GARCIA BARRIO SANTA CRUZ 4 GOLES

PROXIMA FECHA : 14/05/2017



10 00 hs LA UNIÓN VS TRANSPORTE MAURICIO

11 20 hs AUTOMOTORES ALEM VS SUPERMERCADO LAS DOS D.

12 40 hs BARRIO 400 VIVIENDAS VS ORGANIZACIÓN SILVERO

14 00 hs BARRIO CAROD VS BARRIO ESFUERZO PROPIO

15 20 hs J.V.GONZALEZ VS BARRIO SANTA CRUZ

LIBRE: AMUKAN