El próximo viernes inician las actividades en la Liga Confluencia con un adelanto en la 9° fecha entre ellos la Unión Deportiva Catriel recibiendo a Unión A. Progresista.

En primera instancia la Comision Directiva de la liga confirmó que solo habrá actividad para 1° y 3° división en todos los equipos, pero no así para las divisiones inferiores ya que los árbitros tendrán capacitación pidiendo que se reprogramen los encuentros, salvo el caso de 25 de Mayo que debe recuperar fechas en formativas

Volviendo al ámbito de las dos divisiones más altas de la categoría, este viernes abre la contienda del 9° capítulo del torneo local que tiene como líder a San Martín y Argentinos con 7 unidades, la Depo espera por Unión en Catriel desde las 19hs para 3° división y 21hs para la 1°, que viene de perder puntos en el camino y que apenas suma 9 unidades en el torneo.

Los dirigidos por Barrasa han caído en una racha negativa que no le permite salir de las últimas posiciones en la liga por lo que esta ocasión frente a su público podría cambiar el rumbo.

(Transmisión oficial de FM Alas 95UNO y Catriel25noticias.com)



TORNEO APERTURA 2017.

CATRIEL Vs. UNIÓN A. PROGRESISTA.

CIPOLLETTI Vs. 25 DE MAYO.

CIMAC Vs. DEPORTIVO MAINQUÉ.

ATLÉTICO REGINA Vs. DEPORTIVO HUERGO.

Domingo 14 de mayo de 2017.

LA AMISTAD Vs. ACADEMIA PILLMATÚN.

CHICHINALES Vs. CPICULO ITALIANO.

ALTO VALLE Vs. FERNÁNDEZ ORO.

Domingo 14 de mayo de 2017.

DEPORTIVO ROCA Vs. ARGENTINOS DEL NORTE.

LIBRE: SAN MARTÍN.