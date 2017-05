El próximo sábado continua la liga Femenina de Futbol local con la 6° fecha a disputarse como siempre en Complejo Master.

Con la organización de José Alarcón se programó un nuevo capítulo de la Liga que sigue siendo de las más convocantes en la rama femenina, torneo que fecha a fecha deja una importante cantidad de goles.

Fecha 6° Cronograma

14:00 HS. ESC MUNICIPAL. VS. LAS AMIGAS

14:50 HS. EQUIPO JUVENIL. VS. RICO POLLO

15:30 HS. DEPORT. AVENIDS. VS. PREST NAVARRO

16:20 HS C SAN SEBASTIAN. VS. CRUCEÑO

17:10 HS. LAS. PUMAS. VS. BOULANGUERIE

18:00 HS. AYELEN. VS. LAS. BOTINERAS



Resultados 5° fecha:

LAS PUMAS 1 VS. DEPORTES AVENIDA. 1

LAS AMIGAS 1 VS. CRUCEÑO .0

AYELEN 8 VS PREST NAVARRO 0

RICO. POLLO 3 VS. PAN BOULANGUERIE 3

ESCUELA. MINICIPAL 10 VS. BOTINERAS. 1