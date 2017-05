25 de Mayo-El Concejo Deliberante de 25 de Mayo informó los requisitos y documentación a presentar para la licitación de terrenos municipales aprobada mediante Ordenanza N• 16/17.



*Tener domicilio en 25 de Mayo de 5 años o más.



*No ser propietario de otro inmueble en La Pampa ni el titular ni su cónyuge o conviviente.



*No haber comprado lotes municipales



*No haber sido propietario de viviendas municipales no provinciales



*No haber usurpado terrenos municipales.



Los interesados deberán adquirir un Pliego de Bases y Condiciones en la Municipalidad que tiene un costo de $250.

Además deberán presentar la siguiente documentación:



a) Detalle escrito con los siguientes datos: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio, estado civil y número de documento.





b) Fotocopia documento titular y cónyuge o conviviente autenticada por Escribano Público, Juez de Paz o Policía





c) Fotocopia Acta de Matrimonio





d) DDJJ de convivencia





e) Constancia de CUIL o CUIT





f) DDJJ de inhabilidad s/determina Decreto Acuerdo N°470/73 (policía o Juzgado de Paz)





g) DDJJ sobre situación judicial respecto al estado municipal (si existiera litigio, informar N° de Carátula, N° de Expediente, Monto reclamado, Fuero, Juzgado, Secretaría)





h) DDJJ de Bienes certificada ante Juez de Paz o Escribano Público.





i) Constancia de Libre Deuda municipal emitida por la secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad y por el Juzgado de Faltas.





j) Certificado de Libre Deuda de Deudores Alimentarios. Extiende Juzgado de Paz.





k) Comprobante de compra del Pliego de bases y condiciones ($250)





l) Comprobante de pago de la Garantía de mantenimiento de oferta ($400)





m) Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas





n) En caso de trámite a realizar por un apoderado, se debe presentar Poder Original certificado por Escribano Público.