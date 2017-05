Catriel – La situación parece repetirse: vecinos que reclaman por perros que los atacan y hasta muerden en las calles o que ponen en riesgo su integridad al circular en bicis o motos. Y a la vez, el municipio de Catriel que lleva adelante un programa de esterilización, no da abasto. Miles de perros abandonados que vagabundean por las calles. Los vecinos aseguran que la cantidad de animales sueltos es “alarmante”. Y que crece día a día.

No hay pueblo o ciudad en el país donde no se escuchen reclamos por los perros sueltos en la vía pública. Tampoco aparecen localidades que hayan solucionado esa cuestión sin recurrir a medidas eliminatorias que, hasta por lo ilegal, tampoco representarían una solución aceptable.

Algunas localidades avanzaron más que otras en reducir la presencia de canes en la vía pública. La esterilización masiva es el camino más aconsejado.

En Catriel hacen más de 12 años que se viene realizando el sistema planificado de esterilización. Aunque la población canina parece ir en contramano de esta situación.

Según los especialistas, una esterilización es una operación simple que dura unos minutos: le extirpan al perro los órganos reproductivos para que no tenga crías. Por lo general se practica en hembras y, explican, no acarrea riesgos. Al contrario, dicen que evita futuras enfermedades

Desde el área de Inspección General, la directora Marianela Culla se expresó al respecto, “sino cambiamos como personas, como ciudadanos de Catriel, no va a mermar nunca el número. Castraciones se hacen en la semana mucha cantidad, y hace más de 12 años que se viene realizando y hay cada vez más perros”.

“La gente que tiene que concientizar que el perro debe estar en la casa, encerrado, si salgo a pasear con collar y correa, el perro en la calle, nosotros en el corralón no tenemos más espacio, esta todo saturado”.

“La ayuda desde la municipalidad está, falta que la gente se concientice, que ayude”.

“Hay perro desparramados por todos lados, sino los podes tener en buenas condiciones, desparasitarlos, vacunarlos, darles el alimento y los cuidados que corresponde, no lo debes tener”.

Este diario elaboró una encuesta donde se dan opciones sobre servicios a mejorar en Catriel por parte del municipio y a la fecha el 46% de los votos recae sobre la necesidad de los vecinos de que se le de urgente solución al tema de los perros callejeros.













QUIRÓFANO MÓVIL

En diálogo con Radio Alas-C25N se le consultó a la directora del área de inspección sobre la posibilidad de que el quirófano pueda recorrer los barrios de la ciudad, para poder llegar a cada uno de los rincones y así lograr que el programa de esterilización sea más exitoso.

“No lo hemos hablando no se ha presentado como proyecto, porque se está trabajando. Estamos con la concientización con folletos, cartelería”, indicó Culla.

“Se hacen multas, pero puede ser que por ahí falte eso de ir más a los barrios. Los inspectores recorren y siempre que se ve la situación de perros peligrosos se actúa” concluyó la funcionaria.