Catriel (C25N) Luego de los reclamos planteados por un grupo de madres que exige una solución habitacional, el Intendente Johnston anunció cambios en la modalidad de entrega. Será por sorteo público para dar mayor transparencia.

El jefe comunal planteó atender las inquietudes de vecinos a través de las juntas vecinales, establecer un listado de pre adjudicatarios y que el mismo sea exhibido para dar un período de impugnación.



La problemática por la demanda de viviendas es un situación que se fue agravando con el paso de los años en la ciudad, en gran medida debido al crecimiento poblacional, en la actualidad superaría los 40 mil habitantes. La falta de construcción de soluciones habitacionales, tanto por parte del gobierno provincial como local en los últimos diez años, ha llevado a que la demanda supere hoy , más de 1000 solicitudes de vecinos por una casa.



Durante las últimas semanas se organizó un grupo de “mujeres en movimiento”, se trata de madres en algunos casos solteras con hijos, que están atravesando una complicada situación por la falta de vivienda. Decidieron canalizar el reclamo a través de notas enviadas al departamento ejecutivo y a la legislatura municipal, dejando entrever entre otras cosas, posibles irregularidades en la entrega de viviendas sociales.



Este miércoles, el grupo de madres se manifestó de forma pacífica en plaza “La Familia”, reuniendo firmas de vecinos, colocando pancartas y hasta una maqueta de vivienda construida con material descartable.



En diálogo con Radio Alas expresaron : “hasta el momento no hemos tenido respuestas a lo que nosotros hemos pedido públicamente, con respecto a una visita social a las madres que nos convocamos por el pedido de un techo, queremos transparencia en la entrega de viviendas, hay gente que ha sido beneficiada cuando ya tiene casa”. Expresaron



En relación a una reunión mantenida con las autoridades municipales la semana pasada, dijeron “la reunión para nosotros no fue nada positiva, la única respuesta es que tenemos que seguir esperando, acá hay muchas mujeres que no tienen dónde vivir.

Necesitamos un techo para hoy, queremos hechos no palabras”.





INTENDENTE CARLOS JOHNSTON



El intendente municipal Carlos Johnston que estaba escuchando la entrevista, se acercó a los estudios de la radio, para aclarar los términos de la reunión con el grupo de madres: “en la charla que tuvimos con las madres, les aclaramos como iba a ser la temática de la entrega”.



“La metodología que se va a usar es: tener cada una de las notas, (llegan entre 5 o 10 por día), comenzamos a partir de la semana que viene a ir a las juntas vecinales, una hora vamos a estar con la comisión de la junta vecinal, para ver todas las dificultades que tenga el barrio, y por otro lado para atender a la gente, las horas que sean necesarias”.



“Aquellas que nos han sido atendidas o entrevistadas, están las notas”.



Jonhston destacó que en la actualidad hay una ley, a la cual se le van a reformar algunos puntos, “nosotros tenemos que tener una ley propia, porque estamos haciendo casas propias, nos regíamos en general por lo que dictaminaba la provincia o nación en este tema”. Dijo



“Después de haber dado a conocer en todos los medios el listado de posibles adjudicatarios, se abre un periodo de impugnación, ahí vamos a verificar si tiene veracidad la denuncia, que puede ser anónima y a igualdad de condiciones, se irá a sorteo público, lo que más preocupa a este intendente, es la transparencia. Yo sé o que es vivir en una casa que no es propia, yo la he pasado, por eso mi mayor preocupación es darle un techo a la gente”. Enfatizó



“Catriel es el único municipio que está haciendo viviendas sociales en la provincia de Río Negro, ya terminamos 62 y vamos por 24 más.

Tenemos un déficit de mil viviendas aproximadamente en todos los sectores”.



“Hemos ayudado a muchas familias construir su casa. Hace más de una década que no se hacían casas en Catriel, hemos sido pioneros en esto. Ahora estamos haciendo más de 200 viviendas”.



“No todas las viviendas son sociales, las nuestras si, las que hace provincia a través del IPPV van a tener en cuenta a sectores gremializados, que ingresan en otro plan de viviendas” concluyó el Intendente Jonhston.