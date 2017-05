Continua la Liga Seniors de Catriel con el 4° capitulo que tendrá lugar este domingo 14 de mayo en cancha de El Pozón.

El evento futbolístico iniciará a las 10 de la mañana con el primer partido según el cronograma pautado por la organización. Santa Cruz sigue siendo el único líder del certamen con 9 unidades pero lo siguen muy de cerca Amukan que tendrá fecha libre y Supermercado Las Dos D, ambos con 7 puntos.



Fecha 4:



10 00 hs LA UNIÓN VS TRANSPORTE MAURICIO



11 20 hs AUTOMOTORES ALEM VS SUPERMERCADO LAS DOS D.



12 40 hs BARRIO 400 VIVIENDAS VS ORGANIZACIÓN SILVERO



14 00 hs BARRIO CAROD VS BARRIO ESFUERZO PROPIO



15 20 hs J.V.GONZALEZ VS BARRIO SANTA CRUZ



LIBRE: AMUKAN







POSICIONES



1 – BARRIO SANTA CRUZ 9 PUNTOS



2 – AMUKAN 7 PUNTOS



3 – SUPERMERCADO LAS DOS D. 7 PUNTOS



4 – AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS



5 – ORGANIZACIÓN SILVERO 6 PUNTOS



6 – TRANSPORTE MAURICIO 4 PUNTOS



7 – BARRIO 400 VIVIENDAS 1 PUNTO



8 – LA UNIÓN 1 PUNTO



9 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 1 PUNTO



10- BARRIO CAROD 0 PUNTO



11- J.V.GONZALEZ 0 PUNTO