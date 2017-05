Continua el Torneo de la Federación Rionegrina de Hockey con la 6° fecha pautada para este sábado. El Hockey Club será visitante en Allen.

Los diferentes clubes tendrán por delante en esta disciplina un nuevo capítulo a disputarse desde la mañana de este día sábado 13 del corriente mes. En el caso del Hockey Catriel al momento los resultados han sido relativamente favorable en algunas categorías por lo que se intentará mantener ese rumbo como en el caso de la 5° categoría que lidera la tabla con 6 puntos por encima de CACS y Roca que tienen el mismo puntaje pero los relega la diferencia de gol a favor de las catrielenses.

Te dejamos el cronograma de partidos con sus respectivos horarios.

6ta fecha Torneo Rionegrino

Hockey Catriel vs Los Perales HC

En Allen Juega línea completa



8VA LPHC vs CRC 11:00hs

7MA LPHC vs CRC 12:00hs

6TA LPHC vs CRC 13:30hS

5TA LPHC vs CRC 15:00hs

1RA LPHC vs CRC 16:30hs