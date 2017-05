La semana pasada comenzaron las paritarias petroleras y el dirigente del sector, Guillermo Pereyra, adelantó que “con esta caída de la actividad se va a hacer muy dura la discusión”.

Sin embargo, el secretario general del Sindicato de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, se mostró optimista por las inversiones anunciadas para Vaca Muerta y estimó que antes de fin de año se reincorporarán 15 equipos, lo que implicaría trabajo para unas 1.000 personas.

Sobre este aspecto, Pereyra aclaró que las empresas no podrán incorporar a nuevos operarios, sino que deberán tomar a los 1.600 trabajadores que fueron desvinculados e ingresaron en un programa de transformación productiva del trabajo, por el cual reciben un aporte económico y la obra social del sindicato.

En sus declaraciones a LU5, el dirigente proyectó que las paritarias se extenderán entre 40 y 50 días. La segunda reunión en el Ministerio de Trabajo será el próximo lunes, a las 10. Sin embargo, se han realizado otros encuentros con los empresarios para tratar de lograr acuerdos previos.

En general, Pereyra explicó que en este acuerdo, que tendrá “retroactividad al primero de abril”, buscarán conseguir tres puntos: un aumento salarial del 24% con ajustes por la inflación, una recuperación del poder adquisitivo el 9% y mejoras para los operarios del sector de fracturas.

Aumento del 24% con ajustes por inflación

Guillermo Pereyra manifestó que el sindicato pedirá un 24% de aumento, pero, en base a este número, se realizará un chequeo luego de que transcurran seis meses de firmado el convenio. Si la inflación supera el porcentaje, se aplicará una cláusula que establece un incremento salarial automático.

Recuperar el 9% de poder adquisitivo del salario

Otro de los puntos que planteó el dirigente petrolero es la necesidad de recuperar el 9% del poder adquisitivo del salario, perdido en los últimos dos años y medio por la aplicación de sumas fijas que no se incorporan al básico. En este aspecto, Pereyra fue flexible y dijo que no espera “terminar a fin de año el programa de recuperación”, pero será un tema sobre el que se debe llegar a una solución.

Mejoras para los trabajadores de la fractura

El dirigente explicó que se pretende que los operarios del sector de fractura tengan las mismas condiciones que los de torre, para lo que es necesario un “cambio de planilla o de título”, lo que implicará un aumento salarial del 12%, sumado al pago por desarraigo, que ronda entre el 10 y 20%.

Fuente (Río Negro)



En un acto masivo, petroleros se declararon en alerta ante rumores de nuevos despidos



La comisión directiva del Sindicato Petrolero se reunió en Rincón de los Sauces en plenario de delegados donde manifestaron su preocupación ante nuevos rumores de despidos por parte de la empresa petrolera YPF.

La jornada comenzó ayer por la mañana cuando arribó a la localidad, Guillermo Pereyra, acompañado por Ricardo Astrada e integrantes de diferentes delegaciones que se reunieron en el camping del sindicato.

Allí junto a una numerosa asamblea de trabajadores emitieron un duro documento contra YPF, además desmintieron cualquier tipo de internas y se mostraron decididos a resistir cualquier intento de despidos masivos que se pueda generar.

Horas más tarde, en la inauguración de un nuevo monumento en homenaje al hombre y la mujer petrolera, donde asistieron alrededor de 5 mil personas volvieron a cargar contra la petrolera estatal.

“Nos dijeron que quieren reducir el personal acá (Rincón de los Sauces), eso es firmar el certificado de defunción de muchos trabajadores, eso significa que vamos a entrar en una situación de crisis muy profunda y que no vamos a permitir”, expresó el secretario administrativo del gremio e intendente, Marcelo Rucci.

Además expresó que no se van a dejar pisotear y que resistirán cualquier intento de despidos que atenten contra la familia de los trabajadores.

Por su parte, el secretario general de petroleros y senador nacional, Guillermo Pereyra, aseguró que YPF está manejando una operación mediática para dividir el sindicato y sembrar dudas entre los trabajadores.

“Nosotros estamos más unidos que nunca ante una nueva embestida por parte de YPF, a nosotros esta crisis nos costó 1600 compañeros trabajadores, compañeros que hicieron acuerdos por presión y que iban a volver a la actividad cuando se reactive la actividad pero no fue así”, sostuvo el gremialista.

En ese sentido, pidió a todos los trabajadores no realizar ningún acuerdo de desvinculación y comprometió la ayuda sindical para que el acuerdo sea por más fuentes de trabajo.

Pereyra aseguró que “YPF no puso ni un solo peso en las inversiones” y que “está fundida por las malas administraciones llevaron a contraer deudas con altas tasas de intereses y que ahora quieren cargar la deuda contra los trabajadores”.

Unas 5 mil personas se hicieron presentes en el acto, donde llegaron también referentes de todo el arco sindical con la presencia de Camioneros, Empleados de Comercio, Petrolero Jerárquicos y UOCRA que mostraron su solidaridad.