El equipo petrolero no supo sacar provecho de la localía en la 9° fecha de la Confluencia ante Unión Alem Progresista y cayó frente a su gente.

Durante la noche del viernes se vieron las caras estos conjuntos desde las 21hs, aunque la previa quedó en manos de la 3° división, quedando el resultado a favor de Catriel por 2-0, entonces sí comenzaba la película de la noche con los primeros equipos donde los canarios no pudieron aprovechar el volver a jugar en casa, donde si bien arrancaron atacando peligrosamente y de forma constante a la visita, el hecho de adelantar sus líneas hicieron que con más experiencia Unión a los 37 minutos del primer tiempo ponga las cosas 1-0 tras una jugada por izquierda, centro a espaldas del 9 de Unión que se filtra entre los centrales, y aparición de Lucas Fernández para rematar contra la humanidad de Coria que poco pudo hacer para detener la pelota que tuvo como fin la red del arco local.

Ya en el segundo tiempo Catriel intentó imitar esos primeros minutos de la primer etapa, atacar y atacar pero no pudo superar al arquero visitante, aunque tuvo algunas chances de gol que de hecho hicieron que el portero de Unión se destaque en alguna que otra “volada”.

La Depo en general mostró avances en el juego defensivo y hasta en tres cuartos de cancha

De esta manera el canario petrolero jugadas 9 fechas queda con 9 puntos en la general, lejos de los puestos de pelea por el título en este apertura.

Foto: Victor Suárez