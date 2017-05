(C25N) “Sabemos y entendemos que hay mucha necesidad de terrenos, pero nos damos cuenta que muchos aprovechan esto para para hacer su negocio. Nosotros consideramos que esto es una falta de ética y no sólo perjudica al municipio, sino también a los compradores que, en definitiva nunca van a poder escriturar”. Dijo la Secretaria de Gobierno Elizabeth Cofré

Se trata de lotes sociales entregados en 2.013 y 2.014 por el municipio de Catriel a personas que los había solicitado oportunamente para construcción de vivienda única.

Varios adjudicatarios han cumplido con lo estipulado en el convenio de compra, otros directamente no los pagaron y fueron desadjudicados y un gran porcentaje optó por venderlos, a pesar de la prohibición de hacerlo.



“Desde el municipio sugerimos no comprar estos terrenos sin antes pasar por la dirección de tierras y catastro para asegurarse que no serán estafados. El trámite es fácil y sencillo.

Deseo aclarar que quién adquiera un terreno social a través de una “reventa” no va a ser propietario nunca ya que en el contrato con el beneficiario está claramente estipulado que “no se pueden vender” y en caso de hacerlo, la venta debe ser autorizada por el municipio, siempre de acuerdo a las cláusulas del convenio firmado oportunamente cuando se entregó el lote al adjudicatario”. Explicó Cristina Toledano (Tierras y catastro municipal)