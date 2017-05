Catriel (C25N) Así lo hicieron saber hoy los convencionales del MoVIC, luego de haber sido relegados de la presidencia de la convención constituyente. (Leer también:Convención Constituyente. Duro golpe al MoVIC )

En un “culebrón” que recién comienza y dará mucha tela para cortar, Marcelo Bustos y Adelaida Torres y la legisladora provincial Viviana Germanier, expresaron su enojo y asombro en el programa “en movimiento” que se emite por radio “Alas” los días sábados.

“Además de elegir burdamente a las autoridades, el único tema a tratar fue el sueldo y decidieron cobrar igual que un legislador. El bloque nuestro mantuvo su propuesta de no cobrar”. Dijeron

“No permitieron que la prensa se quedara en la sala de reuniones porque ya tenían acordada una estrategia para perjudicar al partido (MoVIC). Lo que hicieron es realmente lamentable, no se respetó la voluntad popular, al gente votó en su mayoría a nuestro espacio, sacamos el 35% de los votos y no tenemos ninguna autoridad en la convención”. Dijo Bustos

“En 34 años de democracia, es la primera vez que se ve esto. Históricamente se ha respetado al partido que más votos sacó y esto no sucedió en la convención. Somos los que ganamos por amplio margen las elecciones y si bien la convención es autónoma, éticamente, esto es un mamarracho”. Expreso el convencional



Por su parte Torres, dijo: “Pido a los vecinos y a la prensa que vayan el lunes a las 18:00 horas para que vean lo que se hace y se dice, porque en el recinto dicen una cosa y a los medios les dicen otra” sentenció



La legisladora Viviana Germanier, también presente en el programa dijo: “ Creo que se ha incurrido en un error, nuestro espacio ganó las elecciones, el pueblo una vez más no ha dado su confianza y esto no ha sido respetado por los convencionales de la oposición”.

“Hay una clara intención de vaciamiento del municipio, por lo poco que hemos visto, lo único que pretenden es generar gastos al estado municipal y nosotros no lo debemos permitir, debemos estar atentos. Esto que se ha hecho ayer ha sido una actitud maliciosa y una total falta de ética”. Expresó