Catriel (C25N) Luego de conocida la votación para elegir autoridades de la convención constituyente y donde los convencionales del MoVIC quedaron sin ninguna representación en los primeros cargos del órgano que deberá reformar la constitución municipal, desde el espacio político salieron a repudiar la actitud carente de ética de los convencionales de la oposición.



Comunicado MoVIC

No se quiere respetar la voluntad popular

Teniéndose en cuenta los hechos ocurridos en la reunión de Convencionales de Catriel, llevada a cabo el viernes 12 de mayo de 2017, el Movimiento Vecinal expresa su ABSOLUTO REPUDIO.

En primer lugar, repudiamos que los Convencionales del Partido Radical, Socialista y Justicialista decidieran por votación que los medios de prensa presentes se retiraran, no dejando registro audiovisual alguno haciendo que esta reunión fuera SECRETA, en un grave atentado a los principios republicanos de gobierno como es la publicidad de los actos institucionales.

En segundo lugar, a escondidas del pueblo, los mismos convencionales procedieron a la elección de autoridades, y en un acto de total irresponsabilidad y en contra de la voluntad popular el Movimiento Vecinal fue despojado de la Presidencia de la Convención que le correspondía por haber ganado las elecciones, con un 10 % de diferencia respecto al segundo partido.

Estos dos graves hechos mencionados, atentan contra los principios y prácticas democráticas, afectando principalmente al electorado que concurrió el día 9 de abril a emitir su voto de confianza.

La voluntad popular expresó ese día que todos los partidos políticos debían estar representados en la Convención. En función de las prácticas democráticas que corresponden a un Estado de Derecho, de los principios republicanos y representativos y de las normas constitucionales que rigen a nivel local, provincial y nacionale, la Presidencia de la Convención debía recaer en el Movimiento Vecinal.

Es de suma preocupación, que las mismas personas que deben elaborar la Constitución para los próximos 25 años, no respeten los principios que emanan de la misma.

Este lunes a las 18:00 horas, todos unidos en la legislatura!!!!!



Comisión Directiva MoVIC