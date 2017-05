25 de Mayo: Se estrenó el circuito La Chacra en la localidad pampeana de 25 de Mayo con una contundente victoria de Fanello en la divisional mayor. Un fin de semana donde se respiró motociclismo y la ansiedad de los pilotos a flor de piel ya que el trazado se presentó con un suelo arenoso con una humedad excelente y se puso a prueba la técnica en este tipo de piso.

La inauguración del circuito se produjo con el izamiento del pabellón nacional, acompañado por el señor intendente, el dueño de la pista el sr Gabino Leguizamón acompañado por el Pte del Motocross Club Neuquén Marcelo Schmit.

Un momento emotivo fue cuando Gabino comenzó agradecer a quienes hicieron posible este sueño, un fuerte aplauso de vecinos y amigos lograron dar un cierre a esas palabras ausentes producto de una emoción justificada.

Para destacar es el gran acompañamiento de las autoridades municipales no solo desde la logística si no su presencia durante el fin de semana, lo cual demuestra un gran interés por el deporte de las dos ruedas.

Por estas horas se habla si 25 de Mayo puede ser sede del argentino de motocross, desde endurocross podemos afirmar que no será en el 2017, si estaría todo cerrado para el 2018.

En el plano deportivo Ezequiel Fanello se llevó la victoria en la categoría mayor seguido de Nahuel kriger.

Marco Schmit no terminó la primera manga producto de una caída con un rezagado. Tema aparte para estas cuestiones ya que faltó bandera azul y así evitar un toque o caída innecesaria.

En la cat MX 2 el roquense Matías Sacne se llevó 40 puntos seguido por Nico Casanoves y tercero Gonzalo Díaz Vélez

En la cat MX INTERMEDIA el ganador fue Leo Yáñez (Catriel) con su honda crf 250cc, no solo hizo su retorno a las competencias si no que se quedó con la victoria en las dos mangas.

Lo escoltaron en el podio Nicolás Alday con su KTM y tercero Martín Espejo de Chosmalal con Suzuki.

Las chicas abrieron el espectáculo en la jornada, quien logró llegar a lo más alto del podio fue la piloto de Añelo Melanie Cabrera con 37 puntos obtenidos por una victoria en la primer manga y un segundo puesto en la final.

Rocío Mendoza quedo segunda, no tuvo una buena primer manga y es por eso que en la final fue por la revancha quedándose con esos tan ansiados 20 puntos y por sumatoria le quedo 33.

Natalia Gutiérrez se quedó con la tercera posición del podio con su Husqvarna 85cc.



La categoría Master C tuvo como ganador al piloto de Cinco Saltos Eduardo Aronica, seguido por Edgardo Borasi y Favio Garce.



La cat Endurista volvió al MX Patagónico por única vez dejando como ganador a Azendorff, Medina y Serna.



En principiantes Franco Grassi fue de menor a mayor ya que sus largadas no fueron buenas pero la solidez y un andar prolijo lo dejo en lo más alto del podio.

Destacable el piloto de Loncopue Walter Jara que ante un piso arenoso le dio batalla hasta el final, domando a su honda que en varios momentos quiso tirarlo.

En la tercera posición fue para Gastón Salazar piloto que en las dos largadas se quedó con el hole shot.



Los mayores de 35 son los master y en la divisional A Gerardo Ríos se llevó los 40 puntos seguido por Gastón Deimundo y Juan Gessler.



En master B Fabio Sánchez de Cinco saltos se quedó con la victoria segundo Nicolás Ringelman y tercero Ariel Vázquez.



Próxima fecha 17 18 de junio en Ingeniero Huergo circuito 742 track.



Fuente y Fotos: Mariano Indaco / endurocross