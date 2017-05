El gobernador Alberto Weretilneck anunció que durante su gestión la matrícula de las escuelas ténicas aumentó un 60%. Lo hizo el sábado pasado, durante la firma del acta de inicio para la realización de la segunda etapa de obra para el Centro de Educación Técnica de Ingeniero Jacobacci.

“La escuela técnica no para de crecer. En los últimos cinco años, hemos incrementado un 60% la matrícula” destacó el Gobernador. “Por esto no podemos dejar de invertir en la escuela técnica: los edificios de la Provincia están llenos de estudiantes, por eso necesitamos seguir construyendo”, agregó.

Y aseguró que “en los últimos años no ha habido ninguna escuela técnica que no haya tenido ampliación edilicia o edificio nuevo. El desafío para el Gobierno siempre es terminar una obra y comenzar otra”.

La ampliación, que cuenta con una inversión de $28.340.371, está enmarcada en el programa “Plan de Obras”, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, en conjunto con la provincia de Río Negro, y comprende la ampliación de la escuela y ejecución de un sector para talleres.