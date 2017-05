El Gobierno provincial, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Municipalidad de Bariloche, firmaron hoy un convenio de cooperación mutua para la realización del XIIIº Edición de Emprender Nacional.



Promovido desde 2005 por la CAME, el encuentro representa un espacio donde se estimula a los jóvenes a tomar decisiones en relación a sus proyectos, a darse la oportunidad de ser creativos y creer en sus ideas, y a animarse a la innovación y a la generación de redes de apoyo y alianzas.



En este sentido, mediante el convenio firmado, la Provincia demuestra un claro apoyo y firme decisión política de cara al desarrollo del sector PYME, plasmando el esfuerzo cotidiano que se realiza junto a las cámaras y distintas instituciones intermedias del sector emprendedor.



El acto fue presidido por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; acompañado por el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso; y el presidente de CAME Joven, Juan Pablo Diab.



“CAME es una de las instituciones que en Argentina más protagoniza los cambios y como cámara empresarial colabora y participa de la toma de decisiones que hace a la relación público privada y de todos los actores de la economía”, afirmó Weretilneck.



Además, agregó que “estamos muy contentos de haber sido elegidos como provincia sede; no ha sido una tarea sencilla ya que es un evento de los más importantes que tiene la Argentina y obviamente muchas provincias querían serlo, no sólo porque es un impulso muy fuerte para el emprendedor local sino porque también es un evento de difusión muy grande”.



El encuentro será en noviembre de este año en Bariloche. “Una actividad en la que van a participar de manera directa unas 1.500 personas, con lo cual habla de una magnitud muy importante”.



El acto también contó con la presencia de los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi; y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bariloche, Eduardo Caspani; funcionarios provinciales y municipales, legisladores del circuito andino y concejales.