El sindicato local de empleadas domésticas rechazó el programa que promueve el Banco Central para facilitar la bancarización del pago de salarios para el sector. Dijo que se “podrían profundizar situaciones de precarización”, como ser el pago desdoblado o la incorrecta liquidación de los haberes.

Sonia Kopprio, titular del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén, advirtió que en su gremio hay un número considerable de mujeres analfabetas que “podrían ser engañadas” por sus patrones. La dirigente gremial también denunció que hay casos de “pago desdoblado y compañeras que todavía no han cobrado el aguinaldo”.

Kopprio dijo que el gremio pedirá al Ministerio de Trabajo de la Nación que exija una normativa que resguarde los derechos de las empleadas domésticas para evitar los engaños.

“Muchas chicas no saben lo que es un cajero automático ni cómo se usa”, indicó la gremialista.

Hay aproximadamente 25 mil empleadas domésticas entre Neuquén y localidades aledañas.

El Banco Central aprobó la norma que facilita el pago de haberes de las empleadas domésticas particulares a través de internet con el objetivo declarado de promover una mayor bancarización.

La semana pasada el directorio del Banco Central aceptó una norma que obliga a los bancos a crear una opción en sus home banking para pagar los haberes de este sector de la economía.

En el país hay 581.000 empleadas inscriptas, 81.000 más que hace dos años, de acuerdo con el registro que ostenta la AFIP.

La Resolución 4031 de la AFIP, publicada a fines del mes pasado, eximió al pago de haberes del cobro del impuesto a los débitos y créditos bancarios. La norma indica que se exime del “débito en las cuentas corrientes bancarias de los empleadores mediante el cual se derivan los fondos para el pago de los haberes de sus empleados”.

Con la decisión del Central, queda ratificado que estas transferencias para pagar salarios a través de la web no pagarán el denominado impuesto al cheque.

Por su parte, las empleadas pueden abrir una caja de ahorro en forma gratuita en los bancos para poder recibir el dinero de sus empleadores.

A su vez, si las trabajadores acreditaran una continuidad en su trabajo, podrían abrir una cuenta sueldo, lo que les permitirá que las extracciones de dinero sean gratuitas.

La aspiración máxima del Banco Central es que el beneficio impositivo que tienen los empleadores en el régimen de casas particulares sólo rija para aquellos que paguen los sueldos por transferencias bancarias.

No obstante, hasta ahora en la AFIP no hubo receptividad a esta idea, que se conversó en estamentos técnicos.

Pedirán el salario mínimo como piso

Sonia Kopprio, líder de las trabajadoras domésticas, insistirá ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que las empleadas del sector no cobren sueldos inferiores al salario mínimo vital y móvil, que es de 8060 pesos. “Es una normativa nacional, no podemos aceptar menos que eso. Si no tenemos respuesta, nuestros abogados presentarán un recurso de amparo en la Justicia”, advirtió.