El papá de una menor de 14 años denunció que su hija habría sido víctima de un acoso sexual, esta mañana, en inmediaciones del salón de usos múltiples municipal. La jovencita había concurrido para tener clases de educación física y mientras aguardaba en el exterior del edificio, tres masculinos la habrían abordado, intentando aparentemente abusar de ella.



El hecho causó alarma esta mañana, cuando el padre de la menor se comunicó telefónicamente con Radio Alas y aseveró “mi hija fue acosada por tres tipos cuando esperaba para ingresar a sus clases de educación física en el SUM municipal, estoy concurriendo a la comisaría a radicar la denuncia…”.



El jefe de la Unidad 9° de policía de la ciudad prefirió no brindar detalles de lo sucedido, aduciendo que el caso se encontraba en manos de la fiscal Analía Díaz, pero ratificó que la denuncia se había radicado en la comisaría.



Por lo que se pudo saber la jovencita había concurrido a tomar las clases de educación física, y mientras aguardaba en adyacencias del salón de usos múltiples municipal, pleno centro de la ciudad, tres masculinos se habrían acercado a la víctima, intentando, al parecer, abusar de ella. Según las versiones, la intervención de otra persona provocó que la chica se pudiera escapar y posteriormente dar aviso a su familia.



La menor se encontraba en visible estado de shock, sin poder pormenorizar detalles de lo acontecido.



Por otra parte, el proceso de investigación incluiría el pedido de las imágenes de las cámaras de vigilancia del lugar, para poder establecer alguna información que sería fundamental para esclarecer el hecho.



“acoso sexual”: la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.





Pubicación en Facebook

Catriel

Hola gente buen dia… esta mañana cerca de las 9 de la mañana QUISIERON ABUSAR DE MI SOBRINA DE 13 AÑOS 3 HDP EN EL SUM.. gracias a Dios pudo escaparse y salir corriendo, esta bien solo muuyy asustada.. si alguien vio a estos personajes o alguna informacion que puedan brindarnos comunicarse por este medio por favor.. que este pueblo no se convierta en Bs. As. Hoy fue ella mañana puede ser cualquiera.