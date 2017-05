El Intendente Carlos Johnston, junto a su equipo de trabajo, comenzó en la mañana de hoy, en el Centro Comunitario de Bº Cuatro Esquinas, el plan de Audiencias Barriales, en el que concreta reuniones de trabajo con las Juntas Vecinales y atiende las inquietudes de los vecinos.



El jefe comunal estuvo acompañado de la legisladora provincial Viviana Germanier, de los legisladores municipales Juana Cárdenas, Marilú Henríquez, Nicolás Sgalla, la Secretaria de Gobierno Elizabeth Cofre, de obras públicas Roberto Lezcano, de recursos humanos Mario Figueroa, de medioambiente Jonathan Giangreco y de catastro y tierras Cristina Toledano.



En principio hubo un cónclave con la comisión de la junta vecinal del barrio 4 esquinas, encabezada por Héctor Fuentes y el resto de los integrantes, donde se abordaron estrategias para el mejoramiento del barrio, el ejecutivo comunicó que hoy se abren los pliegos de una parte de 4 esquinas, por el tema cordón cuneta, que comprende Mosconi y Nicaragua, Añatuya y Roque Sáenz Peña.



Otra modalidad, además del cordón cuneta, se va a hacer la calle con el abovedado correspondiente, la compactación con calcáreo y ripio y el sistema pluvial tendrá su direccionamiento.



El intendente, en diálogo con radio “Alas”, habló sobre las deudas con las juntas vecinales, “esto viene de gestiones anteriores, porque antes no se presentaban en tiempo y forma las rendiciones, no es el caso de 4 esquinas”. Expresó



Johnston se mostró muy conforme con la primera reunión en los barrios, “estuvimos escuchando la problemática de la gente. Algunas son complejas, otras no tanto, lo importante es que estamos cara a cara, que era lo que yo quería, con el equipo de gobierno, resolviendo las situaciones puntuales”.





TRABAJO Y VIVIENDA



“La principal problemática es habitacional y de trabajo, es la situación que está viviendo el país. Catriel no escapa de ella.



No obstante eso, estamos tratando de llegar con pequeñas soluciones. Vamos a construir 24 casas más, si bien no vamos a paliar toda la problemática, pero por algo se empieza. En un mes tendremos un pantallazo general y global de las casas necesarias para este tipo de situaciones, que son sociales” sostuvo Johnston.



“El tema laboral se está manejando a través de la oficina de empleo, hay obra pública y quienes son albañiles y demás pueden acceder a trabajo de cordón cuneta, en esta obra se van a invertir aproximadamente 20 millones de pesos”.



“Ayer se licitó el cordón de “Ciudad de Catriel”, hoy el de “Cuatro esquinas”. La gestión terminará con la ciudad encuadrada y los desagües pluviales casi terminados” concluyó.



CRONOGRAMA



Este miércoles 17 de mayo, el ejecutivo municipal se constituirá en Bº Marini (Salita) sobre calle Córdoba– 8:30hs reunión con la Junta Vecinal; 9:30hs atención a los vecinos.