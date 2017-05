“Me extraña del radicalismo que se jacta de ser pluralista, defensores de la palabra y la institucionalidad, que haya cometido tan grave error” espetó el intendente Carlos Johnston en referencia a la elección de las autoridades de la convención constituyente, en manos del justicialismo, socialismo y UCR, mientras que el MoVIC, que sacó más votos en la elección de abril, quedó fuera de los cargos.



La distribución de los cargos en la convención constituyente, el pasado viernes, sigue dando tela para cortar. Restaba conocer la opinión del Intendente en torno a cómo quedó finalmente conformada la convención. La presidencia la ocupará Mauro González (PJ), Daniel Delgado (PS) para la vice presidencia y vicepresidencia primera Elmás Zarzur (UCR). A pesar de haber ganado las elecciones, el partido gobernante no obtuvo los primeros cargos.



Johsnton, consultado sobre el tema, manifestó “la presidencia de la convención correspondía al MoVIC o a cualquiera que hubiese ganado la elección, la primera minoría. Es un precedente muy importante que se crea, no creo que sea democrático, debería dejarse asentado en la nueva carta orgánica de forma explícita que el gana debe tener la presidencia, lamentablemente no fue así”.



El jefe comunal fue muy crítico con un partido en particular, “el radicalismo, que se jacta de ser pluralista, de ser defensores de la palabra, de la institucionalidad, justamente que ellos hayan cometido este grave error, de no considerar a quién salió primero en las elecciones”.



En tanto que indicó “del lado del peronismo no me sorprende, son un ‘variopinto’, van de extrema derecha hasta lo más zurdo, estan todos lo bagajes dentro del partido peronista. A pasado con nosotros que teníamos como representante a Viviana Germanier en el 2007 y le pidieron la renuncia”.



“Del socialismo la verdad que por ahí también tiene su filosofía, otra modalidad de trabajo, de pluralidad, democráticos, pero cuando se tienen que juntar para repartir cargos, no se quedan muy atrás”.



Sin embargo el intendente reconoció el gesto del ARI, que mantuvo su postura en las votaciones entendiendo que la presidencia correspondía a la primera minoría, es decir al partido vecinal. “Espero que esto no se torne después siempre en un 8 a 7 o de 9 a 6. Rescato la figura de Shus (convencional del ARI), que ellos manifestaron que entendían que la presidencia correspondía al MoVIC y lo volvieron a ratificar con el voto”.





“La convención seguirá su curso, espero que haga una excelente carta orgánica”. Finalizó