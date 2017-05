El Instituto de Formación Docente de Catriel llama a cubrir cargos.BASES DE LLAMADO A CONCURSO – DISPOSICIÓN N° 107/17 – DPESyF

PARA CUBRIR UN CARGO DE:

· Área: Ciencias Naturales y Tecnología.

· Espacio Curricular: Enseñanza de las Ciencias Naturales y Tecnología para la Educación Inicial – Orientación Tecnología

· Orientación: Tecnología

· Función: Profesor// Dedicación: Simple (12 horas).

· Carácter: Interino.

· Carrera: Profesorado de Educación Inicial.

TÍTULOS:

· Profesor o Licenciado en Informática – Profesor en tecnología – Analista de Sistema

Se busca una persona formada en el campo de las Ciencias Naturales, con experiencia en la docencia. El postulante debe tener en cuenta que su plan de cátedra debe estar orientado a la formación de profesores de educación inicial y realizarlo conforme al diseño curricular vigente. Debe dictar aquellos espacios curriculares del área que determine el diseño curricular.

El orden en que aparecen los títulos no necesariamente supone una jerarquía ya que a los mismos se agrega el análisis de la experiencia en formación docente, experiencia de trabajo en nivel medio y superior, predisposición para participar en seminarios, proyectos de capacitación y de investigación de la carrera. Además de la perspectiva para trabajar y planificar junto con sus pares del área.

IFDC DE CATRIEL – AÑO 2017

BASES DE LLAMADO A CONCURSO – DISPOSICIÓN N° 107/17 – DPESyF

PARA CUBRIR UN CARGO DE:

● Área: Matemática

● Espacio Curricular: Enseñanza de la Matemática para la Educación Inicial.

● Función: Profesor// Dedicación: Simple (12 horas).

● Carácter: Interino.

● Carrera: Profesorado de Educación Inicial.

TÍTULOS:

· Profesor o Licenciado en Matemática, profesor de Educación Inicial con formación complementaria, Profesor de Educación Primaria con experiencia en primer ciclo y formación complementaria.

Se busca una persona formada en el campo de las Matemáticas, con experiencia en la docencia. El postulante debe tener en cuenta que su plan de cátedra debe estar orientado a la formación de profesores de educación inicial y realizarlo conforme al diseño curricular vigente. Debe dictar aquellos espacios curriculares del área que determine el diseño curricular.

El orden en que aparecen los títulos no necesariamente supone una jerarquía ya que a los mismos se agrega el análisis de la experiencia en formación docente, experiencia de trabajo en nivel medio y superior, predisposición para participar en seminarios, proyectos de capacitación y de investigación de la carrera.

CADA CONCURSO CONSTA DE DOS MOMENTOS:

Presentación de antecedentes y proyecto (Leer Res. N°2428/16)

Al momento de la inscripción deberá presentar:

§ 2 fichas de inscripción.

§ Cuatro copias del Curriculum Vitae.

§ Cuatro copias del proyecto.

§ Una copia del Curriculum Vitae y del proyecto en formato PDF en un pendrive (Se descargará al momento de la inscripción) o se puede enviar al correo direccion.ifdc.catriel@gmail.com previo al cierre de la inscripción.

§ Un juego de copias de títulos y postítulos, y los originales para ser certificados al momento de la inscripción.

§ Cuatro sobres, tamaño oficio.

2- Entrevista: instancia presencial, asistir con documentación que avale el CV. (Res. N°2428/16)

§ Explicación de los antecedentes cuando así sea requerido por el jurado.

§ Fundamentación y ampliación del proyecto en relación con las inquietudes propias y las que el jurado manifieste.PROYECTO DE TRABAJO:

Los postulantes deberán presentar, junto con la solicitud de inscripción ( Res 2428/16), una propuesta de planeamiento de cátedra que se expida sobre el espacio curricular, sus criterios pedagógicos, bibliografía, organización y demás elementos que crea conveniente, abordando, como mínimo, los siguientes aspectos:

A. Fundamentación de la Unidad Curricular.

B. Articulación-correlato con otras unidades curriculares de la carrera y orientaciones del área

C. Propósitos.

D. Ejes de contenidos y contenidos a desarrollar.

E. Metodología de trabajo.

F. Propuesta de articulación con sus parejas pedagógicas.

G. Evaluación y acreditación.

H. Bibliografía.TRABAJO A REALIZAR:

Además de dictar clases presenciales, el/la docente debe cumplir funciones de investigación, extensión y formación, reuniones de área e inter-área, pudiendo además asumir el dictado de otros espacios curriculares afines aumentando su carga horaria en el instituto, según lo estipulado en el Artículo 56º de la Resolución Nº 2425/16 (ROM)