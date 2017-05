El próximo sábado 20 de mayo iniciará el 2° torneo de Futbol Mixto de Catriel, organizado nuevamente por José Luis Alarcón, en instalaciones de Complejo Master.

Con la participación de 12 equipos, el campeonato se divide en 2 zonas, y con fecha única.

Z O N A A

9:30HS PAN EL MOLINO VS LA INDIADA

10:20HS PURA GARRA VS LOS PATITOS

Z O N A C

11:10HS A Y E L E N VS PEÑAS BLANCAS

12;00HS LOS PRIMOS VS LOS PICAPIEDRAS DE LA ZONA B

12;40HS EL REJUNTE VS BARRIO STA CRUZ DE LA ZONA C

13;30HS CRISTAL VS BARRIO CAROD DE LA ZONA C