“$ 5.442.000” la alarmante cifra que aprobó la convención constituyente para trabajar estos 6 meses, con el voto del PJ, UCR, socialismo y Ari. Además se determinó la inclusión de un secretario y dos colaboradores por bloque. Lo que resulta aún más llamativo y preocupante un ítem del presupuesto que dice ‘gastos de funcionamiento de bloque’ por $ 1.800.000, que no está sujeto a rendición.

“Cuando tienen la posibilidad de ponerse un peso, le roban al pueblo de Catriel $ 1.800.000 sin decir en que lo van a gastar” disparó el legislador del Movic Nicolás Sgalla en referencia a uno de los puntos aprobados en el presupuesto que votó por mayoría la convención, con la negativa del partido vecinal.

La desmesurada cifra de los gastos que tendrá la convención constituyente, fue motivo de rechazo también por parte de la presidente de la legislatura Juana Cárdenas, que argumentó “es una falta de respeto a las familias que la están pasando mal, que están pidiendo y nos siguen por un techo digno, es dinero que podrían ir a estas cuestiones y no en lujos que algunos se quieren dar que no debería ser así”.

“En la legislatura, si me quiero hacer un proyecto, me lo hago yo, los dictámenes también los tipeo yo, no tengo un secretario particular para mi. Es un derroche tremendo las decisiones que se están tomando en la convención, la comunidad lo debe saber para que estemos conscientes de quien toma estas decisiones y para que lo están haciendo” dijo Cárdenas.

Las reuniones de la convención constituyente vienen desde un principio un tanto complicadas, desde la conformación de las autoridades, donde la presidencia la ocupará Mauro González (PJ), Daniel Delgado (PS) la vice presidencia y vicepresidencia primera Elmás Zarzur (UCR). En tanto que el Movic, a pesar de haber ganado las elecciones, no obtuvo los primeros cargos. Desde el movimiento vecinal insistieron con que van a seguir reclamando “lo que es justo, sobre la presidencia”.

SECRETARIO Y DOS COLABORADORES

Una de las discusiones que llevó más tiempo fue la presentación por parte de la oposición, de tener un secretario y dos colaboradores por bloque, tema que fue desmentido públicamente en su momento por el convencional del socialismo Daniel Delgado.

Se hizo tan extenso que hubo hasta una cuarta votación para que existieran los cargos de secretario de bloque y dos colaboradores, en un primer momento la propuesta del convencional del PJ Emanuel Deus, fue que exista un secretario por bloque y dos colaboradores que iban a estar a cargo de cada bloque y esto fue consultado e iban a ser gratis.

Pero cuando se votó el presupuesto aparece un ítem de gastos de funcionamiento de bloque por un monto $1.800.000, “ahi esta el monto que van a utilizar para pagar a los colaboradores de bloque” sostuvo el legislador Nicolas Sgalla.

“Este ítem que se lleva el 30% del presupuesto de la convención en quien sabe que se va a gastar, aparece como ‘gastos de funcionamiento de bloque’”.

“Me parece muy injusto cargarle al pueblo la responsabilidad y el gasto de tener que pagar un secretario y dos colaboradores por parte del municipio para la reforma de la constitución” manifestó el legislador.

ALQUILER DE UN SALÓN

Otro de los puntos que fueron parte del debate fue el espacio físico donde trabajarían los convencionales, lo que motivó una nota entregada al ejecutivo municipal ofreciendo algunos lugares, entre ellos un hotel. Sin embargo desde el oficialismo se ofreció la legislatura, “porque es el lugar que corresponde para dar una discusión y más respecto a la constitución, el lugar donde se lo conoce como ‘la casa del pueblo’” expresó Sgalla.

“Salir a alquilar un hotel o una casa para que estén más cómodos… están trabajando para el pueblo”.

Por parte de la legislatura, se hicieron las modificaciones que se solicitó por nota, las oficinas estaban liberadas, la presidenta cedió su oficina también para que cada uno de los bloques tuviera su espacio para discutir, para que esta convención se pudiera llevar a delante en un lugar donde al pueblo no le saliera un peso.

PRESUPUESTO

Se presentaron dos presupuestos, uno del bloque movimiento vecinal y luego la oposición presentó un presupuesto interbloque firmado por el partido justicialista, radicalismo, socialismo y ARI.

“Lo que deberían haber hecho estos partidos antes de la elección es conformar un frente, ‘Anti-Movic’ y se deberían haber presentado así en las elecciones porque han votado las propuestas 9 a 6” fustigó el legislador Sgalla.

El presupuesto del Movic, que en un principio como plataforma fue que los convencionales trabajaran ad honorem, un presupuesto de $ 361.000 para los 6 meses de trabajo. Este se modificó, por votación de la mayoría 9 a 6, se definió que los convencionales cobrarán.

Así el presupuesto ascendió a $3.211.000, pero el presupuesto de la oposición que tiene este ítem de $ 300.000 mensuales de aporte de bloque que nadie sabe para qué es, se traduce en $1.800.000 a lo largo de los 6 meses de trabajo.

Da un presupuesto total de $ 5.442.000, eso salió votado por la convención por 9 a 6.

“Hay algo más alarmante, dice la nota de la oposición, en caso de no ocuparse el dinero se va a devolver y los elementos adquiridos serán donados a una entidad de bien público. En que parte de la constitución dice que la convención puede donar o disponer de fondos que no le son propios” sostuvo el legislador.

“En una nota dice que es poco el gasto prorrateado con los 25 años que durará estos cambios en la constitución, es mínimo. Pero esta plata se la va a gastar en 6 meses, no en 25 años”.

“En la primera oportunidad que tiene nombran un presidente de la convención ilegalmente e inconstitucionalmente y cuando tienen la posibilidad de ponerse un peso le roban al pueblo de Catriel $ 1.800.000 sin decir en que lo van a gastar” concluyó el legislador.

