Gastón Cabrera probó con el equipo oficial Fiat Petronas del Súper TC 2000 en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, Santa Fe.

El piloto de Río Negro, con un clima frío y nublado en las primeras horas del sábado en Rosario, tuvo su primer contacto con la pista con el equipo oficial Fiat Petronas del Súper TC 2000.

Gastón giró en el autódromo Juan Manuel Fangio, que tiene una extensión de 2,595 metros, con el auto del experimentado Javier Merlo.

“Fue una prueba muy positiva, muy linda. Me quedé fascinado con la potencia del auto, es increíble como dobla y frena también. Fue algo sensacional, por suerte anduve y pude girar más de diez vueltas. Estoy muy feliz por el apadrinamiento del equipo Fiat Petronas, la verdad es algo muy hermoso que no sucede siempre. Quiero agradecerles a ellos por tenerme en cuenta y cuando me necesiten siempre voy a dar lo mejor”, dijo Gastón Cabrera, luego probar con el Fiat Petronas del Súper TC 2000 en Rosario.

La entrada STC2000: Cabrera tuvo su primer contacto con el Fiat Petronas aparece primero en Catriel25Noticias.com.



Source: Portada