(C25N) Como ya había anticipado este medio, la reforma de unos pocos artículos de la constitución municipal, le costará al “pueblo de Catriel”, casi cinco millones y medio de pesos. Habrá un empleado por convencional (son 15 y eligieron un secretario y dos colaboradores por bloque (cinco bloques), total: 15 empleados, sin tener en cuenta que deberán contratar asesores legales, contables, constitucionalistas, etc…

Era necesaria la reforma?. Si es necesaria, porque lo establece la misma constitución y porque indudablemente hay puntos que hay que adaptar a la realidad que vivimos.

También es cierto que un gran porcentaje de lo que dice la Carta Magna nunca se cumplió, por error o por omisión, o porque no se la interpretó.

Hay varios artículos de la constitución elaborada hace 25 años que nunca se reglamentaron y por lo tanto su interpretación quedó al libre criterio del gobernante de turno.

Lo que sí es responsabilidad de estos 15 convencionales, elegidos democráticamente el pasado 09 de abril, es lo que suceda de aquí en adelante y los abultados costos que el “trabajo” demandará.

Sin ponerse colorados, los bloques opositores creen que perjudican al MoVIC (partido gobernante) o al gobierno de turno. Deberían saber que aquí el único perjudicado es el ciudadano de Catriel que paga sus tasas todos los meses, las cuales aumentaron casi un 500%.

Es bueno también recordar que los convencionales no permitieron el ingreso de la prensa cuando se discutía el presupuesto, por lo tanto no se pudo establecer quien votaba tal o cual moción.

Parafraseando al Presidente Macri, diríamos que pretenden convertir a la convención en un aguantadero de “amigos”. Pagar favores electorales contratando 15 empleados ( 3 por bloque – son 5 los bloques), también exigen un lugar “apto” para sesionar, no quieren hacerlo en la legislatura (ver artículo aparte) y gastos por bloque sin rendición alguna.

Si bien es cierto que el municipio de Catriel no tiene sobresaltos económicos, como ya se ha dicho públicamente, la realidad de la población, sobre todo de los más vulnerables, es crítica. Sólo basta con recorrer los barrios para ver la realidad “del otro Catriel”. Allí viven los que muchos dicen defender y ni siquiera conocen, allí viven los que en cada campaña política son usados como consigna para acarrear unos votitos, allí viven los que muy poco se quejan y se arreglan con lo que tienen, allí viven los que esperan no sólo que les den un futuro mejor, allí viven los que no tienen gas, agua, ni cloacas, allí viven los que en este invierno no tendrán calefacción ni agua caliente, allí viven los que esperan un abrazo o sólo que se los escuche. Allí viven ellos….

¿ALGUNAS DE LAS COSAS QUE SE PODRIAN HACER CON EL DINERO QUE GASTARA LA CONVENCIÓN?

La realidad de Catriel en un derecho básico como el acceso a la vivienda, contrasta notoriamente con el presupuesto aprobado por la convención constituyente, con el voto del PJ, UCR, Ari y Socialismo, como ya se ha dicho, asciende a la suma de casi cinco millones y medio de pesos por el trabajo de 6 meses para realizar los cambios que requiere la carta orgánica.

El techo propio es una cuenta pendiente para los Catrielenses. Este problema viene de décadas y en los últimos años la actual gestión ha impulsado un plan de viviendas sociales, sumado a la que se construyen en conjunto con el gobierno provincial.

La gran pregunta es cuánto se podría construir con estos $ 5.442.000 del presupuesto de la convención:

12 o 15 casas sociales.

Una parte de las 4 etapas del proyecto Catriel encuadrado (cordón cuneta y otras obras).

Electrificación de los lotes sociales (hoy sólo cuentan con un medidor comunitario)

Obra agua potable para viviendas nuevas en barrios

Reequipar el parque automotor con dos maquinarias y dos utilitarios.

Concretar el proyecto unificación de veredas aprobado por la legislatura.

Sólo por mencionar algunas de las obras o necesidades que tiene la ciudad.

Sin desmerecer el trabajo que podrían hacer los constituyentes, parece que se les fue la mano….

