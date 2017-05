“Siempre soñé con dar la vuelta al mundo…” confesó Pablo García, el ciclista de 43 años que lleva recorridos 161.000 km, más de 100 países y va para 16 años de carretera. (Más fotos en Facebook) – Fotos: Víctor Suárez

Este viernes habló en exclusiva con Radio “Alas”, pasó por la ciudad de Catriel, para hacer una escala en su travesía y debido al clima, aprovechó el viento a favor para continuar hacia Santa Rosa (La Pampa) y dirigirse hacia el noroeste argentino.

Pablo García emprendió el viaje en el año 1999, vivió 5 años en Brasil, en Maceió, en el nordeste, volvió pedaleando a Buenos Aires, “quería probarme, para saber si podía pensar en un viaje mayor” sostuvo.

“Cuando llegué, contacte empresas, hice mi página web, conseguí sponsors, los medios de prensa y en el año 2001 me fui a Sudáfrica, desde entonces llevo recorridos 161.000 km, más de 100 países y voy para 16 años de carretera cuando llegue a Buenos Aires”.

“PEDALEANDO EL GLOBO”

“Pedaleando el Globo” un proyecto que tiene como objetivo atravesar los 5 continentes recorriendo más de 100 países. Su fin es documentar las distintas culturas y sus actuales formas y condiciones de vida; fomentando el deporte y la vida saludable, expresando los valores de coraje, superación e integridad.

Pablo arribó el viernes en horas de la tarde a la ciudad de Catriel, en diálogo con Radio Alas expresó “esto se hace con muchísima paciencia, hoy es un día de bendición porque tengo viento a favor, salí de Neuquén temprano, quiero aprovechar el viento para achiacar la distancia”.

DESAFÍO

“El mayor desafío, más allá del pedal, es cómo encontrar los recursos para seguir viajando, yo a pesar que tenía sponsor cuando arranque el viaje, antes del corralito, enseguida se me cayeron. Desde entonces, en África, medio oriente y en Asia contacte empresas locales a medida que iba avanzando, a veces con ayuda de la embajada”.

“En los países occidentales que son más burocráticos, uno no es tan exótico, desde entonces me financie con la venta de fotografías, al principio con artesanías, después hice un libro en inglés para Norteamérica y Australia. Y desde hace tres años que tengo un documental que son memorias del viaje, lo hizo una productora. Con eso sobrevivo, esta es la parte más difícil, lo que no se ve”.

SACRIFICIOS

“Este es un proyecto de mucha fuerza de voluntad, perseverancia y renuncia. A lo largo del viaje van surgiendo lugares bonitos, amigos y algún amor de camino también, pero uno no se debe apegar a nada, porque si yo quiero llegar a concluir el objetivo, que es terminar de dar la vuelta al mundo, debo sacrificar esa parte, que por ahí es lo más triste del viaje”.

“La familia es otra de las cosas que hay que sacrificar, pero gracias a dios tengo a mis padres en Buenos Aires y mi hermana en España, pero ahora con internet es mucho más fácil”.

“En este viaje se sufre mucho, sino es el frío, es el viento, sino es la lluvia, la nieve, el calor”.

LA COMPAÑERA… ‘LA BICICLETA’

“Esta es la tercer bicicleta, me la dieron en Israel, camino ya 101.000 km, pesa 85 kg, llevo carpa, bolsa de dormir, elementos para cocinar, siempre tengo algo de comida por si me toca acampar, ropa para todas las estaciones, herramientas, repuestos, elementos para trabajar”.

RECORRIDO POR ARGENTINA

Luego de visitar más de 100 países, el ciclista se encuentra en la etapa final del viaje, recorriendo la Argentina. “Viajo a Santa Rosa (La Pampa), luego a San Luis, quiero terminar de recorrer la Argentina. Entré hace 5 meses de Bolivia, por Jujuy, baje a Ushuaia, de allí me tomé un avión hasta Bariloche, ahí recargue pilas en la casa de mi hermano. Voy hasta Misiones y de allí bajo a Buenos Aires en octubre para concluir el viaje”.

OBJETIVO FINAL

Pablo contó que su objetivo primordial es llegar a casa, y completar la vuelta al mundo. “Siempre soñé con viajar por todo el mundo, cargar lo indispensable en la mochila y aventurar a lo que la ruta te depara. Hubo un momento que entendí que debía acortar la distancia entre lo que yo quería hacer y lo que tenía” concluyó.

