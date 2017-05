Es un régimen opcional, en el cual los contribuyentes además de pagar un monto fijo mensual, no deben presentar declaraciones juradas y están sujetos solamente a retenciones bancarias y percepciones por un porcentaje mínimo del 0,05%, las cuales se deducen de oficio en la cuota de febrero de cada año. Al optar por el régimen simplificado además se los excluye de los restantes regímenes de retención como por ejemplo colegios profesionales.

En este sentido un contribuyente monotributista en AFIP que opte por adherir al Régimen Simplificado de la Provincia de Río Negro tendrá retenciones ínfimas que no deberá declarar porque serán deducidas de oficio, no deberá presentar declaraciones juradas mensuales ni anuales y su impuesto no será variable según los ingresos, pudiendo además adherir al débito automático para olvidarse de los vencimientos y gozar del 10% de bonificación por estar al día. Solo deberá recategorizarse cada cuatro meses al igual que se procede ante la AFIP.

Alcanza a las personas físicas o jurídicas que desarrollen cualquier actividad dentro de la provincia, siempre que sus ingresos anuales no sean mayores a $700.000 para servicios y de $1.050.000 para ventas.

Hasta abril más de 11.500 contribuyentes ya se adhirieron al nuevo régimen simplificado para pequeños contribuyentes en Río Negro y de acuerdo a los datos suministrados por AFIP otros 24.042 contribuyentes estarían en condiciones de optar por el nuevo régimen. Esta información será actualizada luego de que finalice la recategorización obligatoria correspondiente al primer cuatrimestre del año dispuesta por el organismo federal.

Los contribuyentes inscriptos en el régimen general provincial pero monotributistas a nivel nacional podrán ver de forma on-line su categoría y adherir al régimen con la presentación del Formulario 485 en las dependencias de la Agencia.

Para acceder a la información de la categoría se puede ingresar, sin clave fiscal, a www.agencia.rionegro.gov.ar seleccionando Constancia de Inscripción o bien desde los servicios con clave fiscal de la Agencia de Recaudación en www.afip.gov.ar ingresando a Consulta de Datos Referenciales.

Los cruces de información con AFIP se realizan en el marco de los convenios firmados de colaboración mutua donde ambos organismos trabajan de forma conjunta para la actualización de base de datos, fiscalizaciones e información impositiva con el objetivo de simplificar trámites y evitar la evasión impositiva.

