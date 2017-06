El intendente Carlos Johnston encabezó el acto central para conmemorar la fecha patria, realizó importantes anuncios en torno a la creación de una empresa petrolera a través de asociaciones público privadas. Además repudió los incidentes entre manifestantes del gremio ATE y la policía frente a la legislatura provincial este viernes, cuando se trataba el “Plan Castello”.

La celebración tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la ciudad. El jefe comunal estuvo acompañado por la legisladora provincial Viviana Germanier, legisladores municipales, funcionarios, juez de paz, juez de faltas, autoridades policiales, eclesiásticas y alumnos portando banderas de ceremonias de todas las escuelas e instituciones de la ciudad, ex combatientes de Malvinas, grupo scouts y bomberos.

Los asistentes se deleitaron con la presentación de dos academias de danzas, el coro Allcutüm, y sobre el final las Juntas vecinales de Barrios Ciudad de Catriel y Barrio Marini agasajaron a los presentes con chocolate y tortas fritas.

En el discurso que brindó el Intendente Carlos Johnston expresó “este es un día muy especial para todos los argentinos y también para nuestro querido Catriel”.

Johnston resaltó la figura de Mariano Moreno, uno de los gestores de la “Revolución de Mayo” y quien tuvo una destacada y decisiva actuación en la Primera Junta de gobierno como secretario.

REPUDIO A LOS INCIDENTES EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Johnston destacó la carta que el Papa Francisco envió al presidente Mauricio Macri, donde hace hincapié en lograr paz, respeto mutuo y serenidad. En ese sentido el jefe comunal se solidarizó con el Comisario Antonio ‘tito’ Mandagaray que sufriera una agresión física, mientras se desarrollaba la sesión de la legislatura provincial, “los incidentes que hizo el gremio ATE no nos deben pasar más” sostuvo.

CRÍTICAS DESDE EL ANONIMATO

En relación a críticas que surgen a través de las redes sociales, el intendente manifestó: “En cada acto, en cada barrio o radio que me entreviste voy a hablar y a contestar, porque hay personas que trabajan en la oscuridad, que se ríen del pueblo de Catriel. Desde el anonimato, no se construye nada”. “Acepto las críticas, pero sin son con nombre y apellido y sin son constructivas, estamos dispuestos a corregir, pero las que vienen desde la sombras, no las voy a dejar pasar. Expresó el intendente.

También realizó un repaso por los últimos cinco años de la gestión a su cargo, puntualizando la renegociación de los contratos petroleros; “quien llevó la bandera fue este intendente y se beneficiaron todos los Rionegrinos”.

“De esas renegociaciones se hizo el “Catriel conectado”, pavimento y cordón cuneta, trabajo en conjunto con la provincia, vivienda sociales, registro civil, Comisaría de la Familia, Centro de Atención Policial, Criminalística, estamos trabajando en el centro de monitoreo para dar mayor seguridad. Tenemos un estado fuerte y debemos defenderlo”.

EMPRESA PETROLERA

Johnston hizo uno de los anuncios más importantes, en torno a la concreción de una empresa petrolera. La iniciativa está ligada al plan de desarrollo a 15 o 20 años que es agrícola ganadero, de energía renovable como eólica y solar. Esta iniciativa será a través de asociaciones público privadas. Se persigue como objetivo, tener en un futuro no muy lejano la administración de un yacimiento.

“Este pensamiento nuevo le va a dar a nuestras futuras generaciones el sustento económico que necesita el estado de Catriel para seguir haciendo estas obras”.

“Este convenio se haría a través de la Fundación y sobre esto quiero aclarar que la Fundación no es una municipalidad paralela para derivar fondos, todo lo que se hace está a la vista, es todo muy transparente, como todo lo que hacemos”.

“Catriel debe ser autosuficiente, no debemos quedarnos sólo con recibir regalías petroleras, tenemos que proyectar, incursionar en otros proyectos, Catriel necesita políticas de estado que superen esta gestión, debemos pensar a largo plazo”. VIVA LA PATRIA!!! Concluyó el intendente Carlos Johnston.

Foto: Prensa municipio