El Titular de IPROSS de Rio Negro, Claudio Di Tella, se refirió a la denuncia que se deben realizar a aquellos médicos que intentan cobrar un plus. Además, afirmó que se tomarán ciertas medidas.

En este sentido, Di Tella sostuvo: “El afiliado al IPROSS debe y tiene que denunciar el cobro indebido del plus para tomar medidas correctiva con los profesionales”.

“Todos los médicos dicen que no cobran pero en la realidad son muchos los que cobran un plus”, manifestó Di Tella, que más adelante resaltó: “Obviamente que vamos a tomar medidas, ya sea del llamado de atención hasta la suspensión o expulsión dela prestadora de la obra social”.

Luego continuó: “Tenemos una muy buena relación con los prestadores, pero no podemos permitir que no se cumplan estas cuestiones cuando la obra social viene haciendo un gran esfuerzo”.

Ante las pretensiones de la Federación Médica provincial, de comenzar a cobrar un plus por el uso del consultorio, Di Tella indicó: “Quieren modificar un adicional sobre los costos de funcionamiento y mantenimiento de los consultorios”.

“Cuando vimos esta noticia hicimos un comunicado de prensa y desestimamos toda esta iniciativa, producto de que lo que se paga es solamente la consulta médica y no los gasto institucionales, ni impuestos, ni bienes personales”, expresó.

Por último, sentenció: “Dijeron que era muy hipersensible a estas manifestaciones, pero si uno no hubiera sido hipersensible esto hubiera pasado como si el IPROSS aceptara una cosa de este tipo y obviamente que no lo acepta”.

Fuente: (Lo principal)