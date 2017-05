El gobernador destacó la calidad de las medidas de seguridad internacionales sobre energía nuclear, al hacer referencia al anuncio de la construcción de una planta de ese tipo en Río Negro.

En contacto con la prensa en Viedma a su regreso del viaje a China formando parte de la comitiva oficial argentina encabezada por el presidente Mauricio Macri, el Mandatario rionegrino destacó la importancia de estas gestiones para entablar lazos comerciales con China y toda la región del sudeste asiático.

“Esencialmente este viaje nos permitió ver y analizar las posibilidades que tiene Río Negro, en su carácter de productora de alimentos, de ser protagonista en el mundo a partir de la apertura de nuevos mercados para sus productos, sobre todo carnes y frutas”, sostuvo.

Weretilneck hizo referencia al anuncio del Gobierno Nacional de emplazar en Río Negro una de las dos centrales de producción de energía nuclear en la búsqueda de garantizar el autoabastecimiento energético. La construcción de la planta demandará una inversión superior a los U$S8.000.000.000, con la creación de 5.000 puestos de trabajo directo durante cinco años y otros 800 puestos de técnicos y científicos durante los 50 o 60 años de vida útil de la central.

El Gobernador aseguró que “esto marca un hito importante en la historia de la provincia, sobre todo por el nivel de inversión. Río Negro ya es una provincia nuclear, de hecho tenemos un reactor nuclear (el RA6) que está funcionando hace muchos años en el Centro Atómico de Bariloche, se desarrolla el enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, lo que se suma a la actividad del INVAP y el Instituto Balseiro. Sin dudas, Río Negro, junto a Córdoba y Buenos Aires, tienen una historia nuclear y este anuncio viene a consolidar lo que se hace desde hace mucho tiempo”.

Confirmó que en los próximos meses, hasta fin de año, el Gobierno Nacional terminará de pulir junto a la empresa estatal china encargada del proyecto el contrato puntual, que incluye el lugar de emplazamiento, detalle de obras, monto, tasa de interés y financiación. En ese lapso, la autoridad regulatoria nuclear argentina con asesoramiento internacional, decidirá y definirá el emplazamiento definitivo.

En cuanto a las primeras reacciones ante el anuncio, el Gobernador rionegrino consideró que “uno entiende las lógicas dudas del ciudadano que tiene información relativa de lo que es lo nuclear. La gente quiere que se garantice que no existen peligros y es lógico. Nos parece bien que el ciudadano se preocupe por estos temas y queremos que tengan todas las garantías necesarias”.

“Argentina tiene desde el año ´74 tres centrales nucleares y jamás hubo algún episodio que ponga en riesgo o en duda la seriedad del país en cuanto a lo nuclear. Los chicos van de vacaciones a Río Tercero donde hay una central nuclear y jamás hubo un problema, al igual que en Lima, donde está Atucha. La seguridad nuclear es algo muy exigente, y por lo tanto se garantiza que no haya fallas en ese sentido”, resaltó.

Asimismo, Weretilneck remarcó que “la nuclear es una de las energías más limpias. Generar con gas, fuel oil o carbón significa utilizar recursos no renovables y aportar al calentamiento global. Hay que tener en cuenta también que tanto lo hidroeléctrico como lo térmico generan impacto en el medio ambiente. En tanto, la energía eólica, si bien es tan limpia como la nuclear, tiene la desventaja de no garantizar una provisión continua, porque depende justamente del viento. En cuanto a la nuclear, genera todos los días todo el día”.

Finalmente garantizó que “la Provincia hará valer sus leyes ambientales, pero hay que entender que todo lo que es el manejo de lo nuclear está en manos de organismos internacionales y con la participación de muchos países. Me animo a decir que es una de las actividades a nivel mundial con mayores controles y mayor rigurosidad”.

Plan Castello

El Gobernador fue también consultado sobre el Plan Castello, cuyo proyecto de ley será tratado mañana en la Legislatura provincial. “Las expectativas son buenas. Como hacemos habitualmente con las leyes que son política de Estado, como el Plan Castello, la Ley de Educación, las extensiones de las concesiones petroleras, tratamos de buscar los mayores consensos y esto muchas veces significa modificar nuestros puntos de vista. Nuestro bloque de legisladores fue debatiendo, acordando y modificando el proyecto original para que aquellos legisladores que tengan la intención de darle a la provincia una ley de estas características puedan hacer valer su punto de vista”, sostuvo.

“De hecho el proyecto ya fue modificado ayer y estos cambios permitirán que la oposición nos acompañe. Los cambios también garantizan que no queden dudas en la oposición respecto del proyecto”, indicó.