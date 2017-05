El Presidente de la cooperativa Oscar Lescano redobló la apuesta y confirmó la asamblea de socios convocada para este martes por el Consejo de Administración, a pesar que la dirección de Inspección General del municipio clausuró en forma preventiva el local de Coospu donde se iba a realizar el acto. El municipio convocó a conferencia de prensa para este martes a las 12:00 horas, para referirse al tema.



Al parecer la tan esperada y reclamada asamblea de socios de la entidad solidaria se realizará tal como estaba convocada oportunamente. El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa que se brindó hoy en la sede de administración de Coospu, con la presencia de Oscar Lescano (Pte) y la gerente Carina Sosa.



Con la presencia de varios medios locales y zonales, Lescano inició la conferencia confirmando la fecha y la convocatoria a los socios para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de mayo de 2017 a las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples de Coospu, ubicado en calle Conhelo N°22 de 25 de Mayo.



“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para habilitar el salón” destacó el presidente de la cooperativa, en relación a la clausura preventiva impuesta por el municipio local.



“Si lamentablemente no tenemos la habilitación, tendremos que parar al escribano a las 19:00 hs para que le diga a la gente que no se puede realizar la asamblea. Esto implica que debamos reorganizar la asamblea, que se va a hacer en ese lugar, pero 15 o 20 días después. Que tal vez es lo que indirectamente se está buscando, son demasiados palos en la rueda para poder hacer esta asamblea” sostuvo Lescano.





Cabe recordar que el pasado viernes la dirección de Inspección General clausuró en forma preventiva el local de cooperativa, ubicado en calle Conhelo, lugar donde había sido convocada la asamblea. También, en la previa de esta clausura, hubo una reunión con la participación de las 4 listas que participan de la elecciones, y tras la lectura de una nota de la Municipalidad de 25 de Mayo en la que se solicitaba a la cooperativa que se abstenga de realizar la Asamblea en el edificio de la calle Conhelo N°22 debido a que el salón no tiene habilitación, las cuatro listas decidieron realizar la Asamblea en ese salón para no alterar el Orden del Día.



“Me llama la atención que clausuren un local cerrado”. Dijo Lescano.



Las acreditaciones de socios para la participación en la asamblea se están llevando a cabo con total normalidad, según refirió el presidente de la entidad.





DEUDA



La cooperativa llega a esta asamblea tras una fuerte polémica por el retraso en la rendición de balances y la deuda que se mantiene con la Administración Provincial de Energía, que superaría los 30 millones de pesos. Ya se confirmaron 4 listas que pugnarán por conducir los destinos de la entidad solidaria.



Consultado por el tema, Lescano confirmó la existencia de la deuda con APE, aunque negó las cifras que hablan de alrededor de 58 millones de pesos, pero se abstuvo de dar los números concretos.





El Consejo de Administración de la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano Limitada espera los pasos a seguir por parte de las autoridades municipales para determinar si la asamblea podrá ser llevada adelante en la fecha prevista y en el salón indicado o deberá convocarse para una nueva fecha en lugar a determinar.



Cerca de las 20;00 horas de estelunes, desde al municipio de 25 de Mayo, se convoco a los medios a una conferencia donde el Intendente Abeldaño se referirá a la clausura del local donde Coospu pretende realizar la asamblea y la postura del municipio sobre la situación de la Coopertaiva.

