(C25N) “Llegó hasta 390 Voltios la tensión, se nos quemó la heladera, el microondas, la radio, todo se nos quemó”….

Alta tensión de los vecinos y alta tensión en la energía eléctrica, anoche, en el sector comprendido entre las calles Avenida Roca, Holanda y hasta el cruce con España, una falla en el transformador provocó al aumento de la tensión y la consecuente quema de electrodomésticos a varias familias.



El incidente se produjo este miércoles, entre las 22 hs y 23 hs, en la subestación nueva que se colocó en la intersección de Avenida Roca y San Martín, que abastece a 51 usuarios. Según se informó hubo una falla material en el “morsete”, lo que habría originado la suba en la tensión, que habría llegado entre los 360 V y 390 V, y la posterior afectación a los apartaos eléctricos de los domicilios. El inconveniente fue solucionado alrededor de las 23 hs.



RECLAMO DE VECINOS



Las familias que sufrieron la quema de algún artefacto, esta mañana, hicieron público su reclamo a través de los micrófonos de Radio Alas, “esto es algo que en mis 50 años que llevó en Catriel nunca lo había vivido, las pocas luces que quedaron parecían luces led” sostuvo un vecino.



“Más o menos estuvo una hora la tensión alta, se me quemó un equipo de música y todos los focos de bajo consumo que tenía prendidos” reclamó.



Otra vecina, de calle Roca al 550 dijo “primero las luces se apagaban y se prendían, me quemo toda la parte de instalación de la luminaria, también el lavarropas, y de la computadora empezó a salir humo y fuego de la parte de atrás”.



“Ese transformador lo cambiaron hace poco, no se que habrá pasado. No podemos ni salir de casa porque en cualquier momento explota todo” manifestó indignada.



Los comerciantes también sufrieron problemas, el propietario de una fábrica de pastas de avenida Roca sostuvo “no sé cuál es el problema pero yo creo que a este transformador lo tienen de juguete y a todos nosotros nos tienen de juguete, no puede ser que en dos años tengamos tantos problemas”.



“O hay personal ineficiente o no quieren invertir par aponer algo como la gente” reclamó.



“Se me quemó una heladera, una balanza electrónica de 40 kg y una llave térmica, invite al empleado de EDERSA que entrara al local, pero me dijo que no podía ingresar” sostuvo el comerciante.



Otra vecina contó “anoche decían que llegó hasta 390 V la tensión, se nos quemó la heladera, el microondas, radio, aparatos para cargar los celulares, mi hija alcanzó a bajar la llave del tablero, sino nos quedábamos sin nada”.



“Eso lo arreglaron hace unos días, o los materiales que les pusieron son viejos o vienen fallados”.



“Nos cobran los boletas, impresionante lo que pagamos, y el servicio es malísimo, no de ahora. Desde hace años, corre un poco de viento, se corta la luz, caen unas gotas de agua también se corta la luz, no podemos vivir así” dijo con enojo.



“Acá el responsable es EDERSA, ellos son los que tienen que cambiar ese maldito transformador de una vez por todas, y que dejen de arrancarnos la cabeza con los precios”.



“Mi marido y mi hija fueron con una lista de las cosas que se quemaron, tienen la obligación de pagarnos, porque si a nosotros nos obligan a pagar, ellos también tienen que pagar, es culpa de ellos lo que perdimos” destacó.





EDERSA



EDERSA, la empresa que suministra el servicio público de distribución, comercialización, generación aislada y transporte de energía eléctrica, reconoció el problema que se suscitó en la subestación y llamó a los vecinos que cumplimenten con los pasos administrativos para realizar el reclamo.



– Nota citando el día y horario del inconveniente y lista de presuntos artefactos dañados.



– Presupuesto de reparación



Esa información va al comité de resarcimiento en Cipolletti y allí se evalúa cada situación para ofrecer una respuesta.

