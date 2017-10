Quema de cubiertas y obra paralizada, esta mañana, en un nuevo frente de conflicto que se cierne sobre la empresa “Construyendo SRL”. Los obreros que trabajan en la construcción del edificio de la escuela N° 204, en Avenida Roque Sáenz Peña y Haití, paralizaron la obra por falta de pago y una situación similar ocurrió con los operarios de las 60 viviendas del IPPV, en Barrio YPF. La provincia habría liberado los pagos luego de una irregularidad en los papeles de la empresa en cuestión.



Los trabajadores de la empresa Construyendo se plantaron esta mañana y decidieron parar la construcción de la escuela 204, con un llamativa protesta, quemando cubiertas en el acceso al predio donde se levanta el edificio. Los motivos giran en torno a pagos atrasados por parte de los empleadores, que suman un nuevo frente de discordia.



Daniel Correa delegado de UOCRA, en diálogo con Radio “Alas” expresó “acá estamos en plena lucha, no sabemos lo que va a pasar, había un acta acuerdo, hoy estarían depositando en el ministerio de Trabajo por una cuenta de terceros, aparte de los trabajadores que echaron de la granja porcina”.



“Ahora tenemos dos problemas más, las 60 viviendas no están cobrando la quincena, más la 204. Los trabajadores están cansados, queremos que se corte de una vez por todas, si le tienen que sacar el contrato que se lo saquen, pero esta escuela tiene que seguir trabajando, la gente tienen ganas de trabajar, pero si no cobran” sostuvo.



“Esta empresa tenía una deuda con a la provincia, al no presentar el libre deuda, no le podían sacar ningún pago. Recién nos comunican (por esta mañana) que el libre deuda se presentó, le van a depositar los cheques, pero no sé cuándo irá a cobrar la gente”.



Sin embargo el delegado del gremio de la construcción aclaró que “la medida de fuerza no se levanta por ahora, hasta que la gente no cobre, esto es una tomada de pelo. Cada cobro tenemos que hacer un paro”.







COORDINACIÓN EDUCACIÓN



Informado sobre el conflicto, el coordinador de educación local Marcelo Bustos se hizo presente en el lugar, para llevar la palabra de las autoridades provinciales, “me acerco porque si bien esta es una obra que está bajo la supervisión de obra públicas, tiene que ver con educación. Al llegar al lugar, me comunique con el representante de UOCRA, de manera muy correcta me escucharon, con respeto, a pesar de la incomodidad que genera no cobrar”.



Previamente hubo una comunicación con el Secretario de Educación de provincia Juan Carlos Uriarte, y definitivamente con el Subsecretario de Obras Públicas de Río Negro Alejandro Echarren, “me informa que la dificultad que estaba teniendo la empresa para cobrar las certificaciones es que no había presentado el libre deuda” – remarcó Bustos – “Lo hizo la semana pasada, por lo que en el día de hoy se le están depositando dos certificaciones y en el transcurso de la semana una tercera”.



“La empresa estaría en condiciones de hacerse eco y pagarle a los empleados sin ninguna dificultad” sostuvo.





AVANCES DE OBRA



El coordinador comentó que la semana que viene se hará presente en la localidad Alejandro Echarren, gente de la empresa, directivos de a escuela, autoridades de educación, para tomar un determinación y establecer acuerdos sobre un nuevo plan de trabajo, entre los que estarían dentro de los primeros puntos la incorporación de más personal para dar una avance serio a esta obra.

