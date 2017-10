“Los chicos están enojados y decepcionados” confesaron los directivos del CET N° 7 en relación a los 12 adolescentes del equipo de vóley sub-14 que deberían haber viajado a disputar los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, pero por una cuestión de falta de comunicación y coordinación, no lo hicieron, nadie les aviso, mientras en la ciudad “feliz” quedaron las reservas de los hoteles hechas.



Una nueva situación que deja al descubierto las falencias en el área de deportes municipal, el último incidente tuvo a varios chicos esperando por horas en las afueras del salón de usos múltiples por un error de comunicación, lo que posteriormente le costó el puesto al por entonces director Franco Herrera.



Esta vez, el tema es mucho más complejo, porque dejó a 12 estudiantes del CET N° 7 sin poder viajar a Mar del Plata a los Juegos Nacionales Evita. Los chicos ganaron el zonal de vóley disputado, en agosto, en la ciudad de Fernández Oro y de allí el pasaporte a Bariloche en noviembre para disputar una nueva instancia provincial.



En un cónclave realizado en El Bolsón, entre directores municipales y representantes del área de Deportes del Gobierno de Río Negro en el mes de marzo, Catriel representado en ese momento por su director Franco Herrera, se definió que quien ganara el zonal de su región viajaría a Mar del Plata a representar a la provincia en los Juegos Evita.



Durante el mes de agosto se ratificó esta decisión durante la final zonal de vóley en la que los estudiantes del CET 7 se consagraron como campeones de la región.



Finalmente por un presumible inconveniente de falta de comunicación o coordinación, los jóvenes no fueron notificados del viaje.



Un referente de deportes de provincia, consultado sobre la embarazosa situación que dejó a los chicos sin viajar, expresó: “se esperó hasta último momento la llegada de la delegación Catrielense para realizar la acreditación en los Juegos Evita. Nos pareció rarísimo. Salimos a buscarlos pensando que se habían extraviado o algo. Desde Río Negro salieron catorce colectivos para Mar del Plata. Acá nos quedamos esperando con todo listo: la indumentaria hecha para la ocasión, los bolsos, las habitaciones de hotel reservadas, los seguros pagos. Además de que como provincia dejamos una mala imagen al no presentarnos a competir. Es una pena que se hayan perdido esta experiencia”, concluyó.





Lo más llamativo es que un familiar del encargado de deportes municipal Mariano Alfaro, si viajó a los Juegos Nacionales.



Los directivos del CET N°7 se mostraron contrariados con el incidente, tratando de contener a los jóvenes que se quedaron sin viajar. “Están enojados y decepcionados” reconocieron. Además adelantaron que en las próximas horas se solicitará una reunión con directivos de deportes municipal, profesores, padres y alumnos para poder aclarar el tema.

La entrada Catriel. Por un error, chicos no viajaron a los juegos “Evita” aparece primero en Catriel25Noticias.com.